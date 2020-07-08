今起2天防「劇烈天氣雷雨彈」　第3號颱風何時誕生？彭啟明說話了

▲氣象局提醒，今和周四午後有局部大雨發生機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

午後防雷雨彈！氣象專家吳德榮提醒，今天（8日）、周四偏暖濕的南風及西南風，清晨上午間中南部有局部短暫降雨，午後對流旺盛，大部分在山區，部分平地受影響，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）的影響。至於7月已進入颱風季，今年第3號颱風何時誕生？天氣風險公司總經理彭啟明說，西太平洋有利於颱風生成爆發環境，時間點可能是落在8月初。

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：新北市。

東半部：花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：台北市。

中部：南投縣。

▼氣象局對4縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（8日）太平洋高壓比較弱，天氣比7日不穩定，因陸風、西南風互相輻合作用，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後大台北、東半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

林定宜說，今各地高溫約33至36度，大台北盆地、花蓮縱谷及南投近山區或河谷，有局部36度以上高溫發生的機率；下午起西南風比較強，東南部沿海包括蘭嶼、綠島要注意8、9級強陣風。

▲▼今晨中南部已有降雨。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，周四因太平洋高壓相對比較弱，天氣和今類似，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後大台北、東半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

林定宜指出，周五起到下周二高壓再增強，天氣比較穩定，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後雷雨範圍縮小，包括大台北、東北部和各地山區；未來一周各地高溫沒下雨時都有36度，依舊比較熱。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，一周後（15日晚間8時）梅雨鋒面仍從日本向西延伸至華中一帶，呈現南北徘徊的特性，對日本及華中、華南具有嚴重威脅。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬，15日晚間8時梅雨鋒面（紅虛線）仍從日本向西延伸至華中一帶（左圖），呈現南北徘徊特性；台灣低層持續盛行南風及西南風（左圖），中層則有太平洋高壓脊（右圖）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮說，今、周四低層偏暖濕的南風及西南風，中層則有太平洋高壓脊的沉降增溫，故天氣晴朗、白天高溫炎熱；由於太平洋高壓並不強，無法壓制大氣不穩定度的釋放，清晨上午間中南部有局部短暫降雨，午後對流旺盛，大部分在山區，部分平地受影響，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）的影響。

吳德榮分析，周五至下周二天氣型態變化很緩慢，低層西南風的水氣略減少，不穩定度略降，清晨上午西南部有少量降雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，仍有較大雨勢的機率；各地天氣晴朗，白天依然炎熱。

彭啟明7日說，今年到目前為止已有兩個颱風，稍微落後平均值，尤其7月底會不會有颱風，目前整個預測來看可能會慢一點，說不定慢的話要到8月初；西太平洋有利於颱風生成爆發環境，時間點可能是在8月初，當然7月下旬也有一些機會，但最大機率可能是在8月初，可能會有颱風一直延續到9月。

彭啟明解釋，為什麼要注意颱風，「因為我們不能沒有颱風，颱風還是帶給台灣很重要的雨量」，當然也會有災情，要從正面的角度來看，平常就要做好防災工作。