今起3天防午後強對流雷雨彈　災害預報士曝「有利颱風大爆發」時間

▲氣象局提醒，周三、周四午後有局部大雨發生機率。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今起3天防午後雷雨彈！氣象專家吳德榮提醒，今天（7日）起至周四炎熱不穩定，午後易有強對流，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）。至於7月已進入颱風季，天氣風險公司總監、全台唯一災害預報士賈新興最新分析，有利颱風大爆發的環境指標時間。

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上



北部：新北市、台北市。

東半部：台東縣。

【黃色燈號】36度以上



中部：南投縣。

東半部：花蓮縣、宜蘭縣。

▼氣象局對6縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（7日）因西南風帶些水氣，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍在各地山區、大台北和宜蘭、花蓮，到入夜都可能還有對流發展，注意短時強降雨，有局部較大雨勢發生機率；今依舊比較熱，各地普遍高溫約33至36度。

劉沛滕說，周四前，中南部清晨至上午因西南風帶來的降雨較明顯；周三、周四因太平洋高壓稍微弱一些、東退一點，午後雷雨範圍比較大，除了大台北、宜花和各地山區外，可能還包含台東，有局部大雨發生機率，時間也可能持續至入夜。

劉沛滕表示，周五之後天氣比較穩定，中南部清晨有零星雨勢，但還是有午後雷陣雨；至於未來一周高溫部分，北部35、36度，中南部34、35度，東半部34、35度，而花東縱谷、宜蘭部分地區和台東易有局部高溫。

▲▼今晨中南部已有降雨。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬及氣象局最新地面預測圖顯示，今至周四太平洋高壓並不強，其中心離台甚遠，台灣位處低層太平洋高壓的西緣，盛行偏暖濕的南風及西南風，中層則有太平洋高壓脊向西延伸至台灣。

吳德榮解釋，因太平洋高壓脊的沉降增溫，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天高溫炎熱，要注意防曬、防中暑；由於太平洋高壓不強，無法壓制大氣不穩定度的釋放，清晨上午間中南部有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨）。



吳德榮說，周五至下周一西南風水氣減少，不穩定度略降，清晨上午西南部少量降雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，仍有較大雨勢；各地天氣晴朗，白天依然炎熱。

「環境何時有利颱風生成？」賈新興在臉書指出，觀察最近幾次有利颱風大爆發的環境指標顯示，從之前的7/26環境開始建立，又稍微往後延了，目前初估落在8/1至8/5之間，略比氣候平均的時間7/23-7/24晚；對台灣而言，在這之前基本上就是太平洋高壓獨撐大樑的天氣，「高壓強一點，我們就熱翻；高壓弱一點，午後雷雨來消暑。」

▼賈新興預測有利颱風生成爆發環境的時間，初估落在8/1至8/5。（圖／翻攝賈新興臉書）

