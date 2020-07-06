3天「雨彈」午後狂瀉！一周降雨天氣圖　鄭明典曝「熱帶擾動」發展

▲太平洋高壓勢力強，全台未來一周持續高溫 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

「小暑」炎熱，中央氣象局持續發布高溫資訊，7日各地仍上看36度，午後大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，預估8、9日（周三、四）太平洋高壓勢力相對較弱，有局部大雨發生機率。局長鄭明典指出，強勢的太平洋高壓，使得菲律賓東方熱帶海域也受影響，短期內「看不到熱帶擾動發展」。

氣象局預報，7日依然高溫炎熱，潮濕西南風與陸風互相輻合，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後大台北、東北部及東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意短時強降雨及雷擊，並有局部較大雨勢發生機率；各地高溫約落在33至36度，尤其大台北盆地、南投、宜蘭近山區或河谷及花蓮縱谷、台東地區有局部36度以上高溫發生機率。

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▲▼3天雨勢較大，之後高壓勢力增強。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝CIMSS）



▲鄭明典：菲東熱帶海域也受高壓影響，短期內看不到熱帶擾動的發展。



未來一周熱熱熱！氣象局指出，6日開始至8日（周三）午後雷陣雨機率較高，易有較大雨勢，9至12日（周四至日）天氣漸趨穩定，午後雷陣雨較局部，清晨上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，各地山區、近山區午後局部雷陣雨。

氣象局月長期天氣展望顯示，模式預報未來二周主要都是受太平洋副熱帶高壓籠罩影響，全台大多晴朗炎熱，局部地區午後有短暫雷陣雨發生機會。鄭明典進一步分析，強勢的太平洋高壓軸線仍深入南海，南海的對流偏弱，台灣上空的對流也偏弱，導致菲東熱帶海域也受高壓影響，短期內還看不到熱帶擾動的發展。

天氣風險公司指出，未來一周受太平洋高壓影響，天氣大致穩定，高溫炎熱，尤其盆地、近山區或谷地易有36度以上高溫，但仍需注意山區有午後短暫陣雨有機會帶來較明顯的雨勢，大約持續到傍晚後消散、恢復晴到多雲的天氣。

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