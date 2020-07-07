感恩嘉義郵務士 「罩」顧嘉義 「郵」您真好

文／林佳予 圖／慈濟基金會、嘉義郵局

新冠病毒疫情期間，郵務士肩負全民口罩與酒精的配送工作，讓國人及時能採購到口罩與酒精保護自己，更接下振興三倍券運輸、配送、領用、兌付等作業的重責大任。慈濟基金會發起「『罩』顧台灣、『郵』您真好!」關懷活動，7月7日在嘉義郵局總局舉辦，由大林慈濟醫院醫秘林庭光代表致贈500份感恩祝福禮給嘉義郵局副局長謝麗惠，並邀嘉義市議員傅大偉、嘉義市政府社會處處長林家緯、嘉義縣衛生局技士黃如玉、慈濟志工一起將這份感恩獻給郵務士。

嘉義郵局負責轄區1家生產口罩工廠收貨載運，每日上收量最高21萬片，仍不足每日配送量，需不定期向外縣市調撥口罩，供應縣內214家藥局及20家衛生所所需，自2月起至7月6日已配送2589萬7750片口罩、13萬2336瓶酒精。每日配送除了郵務士協助上收、包裝、封發、運送，每天另動員約20名工作人員協助。

▼嘉義郵務士疫情期間投入運送口罩、酒精作業。

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7月7日下午，由慈濟志工呈現〈有你真好〉手語拉開序幕，以嘉義郵務士這段期間的投入身影作背景，感恩郵務士的辛勞，現場約有140位的郵務士與20位慈濟志工，一起見證此感恩的時刻。

嘉義市傅大偉議員表示，常常說一封家書解千愁，郵務士都是使命必達，不管是刮風下雨還是會將書信和包裹，送到每一個人的手中，再次的感恩郵務士的辛苦有你真好，更感恩慈濟志工付出行動，用愛的串聯與延續共善。

嘉義市政府社會處林家緯處長指出，這次的疫情真的感謝郵務士的付出，疫情期間大家的心理壓力都非常大，除了原有的業務之外，又多出了這麼多的工作，尤其是在烈日下工作滿身大汗，真的辛苦了！

大林慈濟醫院林庭光醫師指出，這些口罩及防疫酒精，在防疫期間佔很重要的角色。全民戴口罩、全民洗手，在防疫期間很重要，但沒有口罩不行、沒有酒精也不行，所以郵務士他們的運輸，讓我們每個人幾乎都有口罩，不像國外一個口罩要重複使用很多天，甚至沒有口罩可用；所以這次讓台灣的疫情控制住了，對醫療人員來講真的萬分感謝！

林庭光表示，我們台灣防疫能做得這麼好，要感恩許許多多的國家隊成員，每個人都盡一份心力，真的要感恩這些郵務士，未來還有三倍劵，他們還會非常的忙碌，需要他們的幫忙，衷心感謝他們。

▼嘉義郵務士疫情期間投入運送口罩、酒精到藥局、衛生所。

嘉義郵局謝麗惠副局長表示，嘉義郵局成立120週年，中華郵政時時刻刻都與民眾在一起，今年投入國家防疫隊，外勤同仁都全力以赴，口罩、酒精相關的運輸配送，有機會為防疫工作盡心盡力；非常感謝慈濟的師兄師姊與市政府，將這樣的感恩列車開到嘉義郵局，為郵務士加油打氣，所有的外勤同仁都感到非常的溫暖，中華郵政會秉持信念，將來也會持續為民眾提供最優質的服務，以後也會結合民間的力量，繼續關注公益事業，大家一起為台灣努力，一起加油、一起打拼！

慈濟基金會表示，慈濟志工結合各界的愛心，致贈每一份感恩與祝福禮還有平安吊飾，給郵務士表達感恩之意，也期望每一位郵務士在值勤期間都平平安安。

▼慈濟基金會7月7日在嘉義郵局總局舉辦「『罩』顧台灣、『郵』您真好！」關懷郵務士活動。



