網傳「多名醫師被隔離...」是假訊息！指揮中心祭鐵腕送辦

▲網傳「多名醫師被隔離」相關不實訊息，指揮中心澄清。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，國內個案維持449例且近來確診以零星境外移入病例為主，然而近日通訊軟體流傳「某醫院醫護人員告知，很多醫生都被隔離中…，且都是本土感染，但新聞都被封鎖，國人不知情…」等相關不實訊息，中央流行疫情指揮中心已依法移送警方偵辦。

通訊軟體流傳一段訊息「朋友今天傳來的訊息⋯⋯今晚跟幾位朋友吃飯，席間，一位朋友說，她有位在林口長庚工作的醫護人員告訴她，內科很多醫生都被隔離中，還有之前高雄艦艇官兵也在隔離中，而且都是本土感染，但新聞都被封鎖，國人不知情。所以個人防護不能大意，連我當醫生的師兄都不相信台灣本土是零確診。你跟朋友聚會的場所一定要當心，因為很多人都不知道實情。（請也轉告你兄弟姐姐知道），台灣人人已經開始鬆懈了。」

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指揮中心澄清此為不實訊息；台灣事實查核中心也發布查核報告，比對相關內科醫師名單看診情況，並非傳言所述「多位隔離中」；指揮中心最近一次發布（7月1日）的COVID-19疫報，仍公布確診、隔離等人數，且媒體均有報導，此傳言毫無根據，為「錯誤」訊息。

指揮中心重申，疫情或防治措施等資訊應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明的疫情訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

依據特別條例，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金；社維法則規範，散布謠言，足以影響公共安寧者，可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。