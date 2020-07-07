100年來首次關閉！澳病例飆升控管兩州邊境　違者恐遭罰款或入獄

▲澳洲墨爾本新冠肺炎病例數飆升。（圖／路透）

文／中央社雪梨7日綜合外電報導

為防止墨爾本市新冠肺炎疫情蔓延，澳洲官員今天關閉墨爾本所在的維多利亞州與新南威爾斯州邊界。在這之前，官員匆促實施了邊界通行許可系統。

新南威爾斯與維多利亞州州界將在今晚11時59分關閉，這是100年來兩州州界首次關閉。這兩州是澳洲兩個人口最稠密的州，綿延數百公里的州界管理鬆散。當局出動軍隊，巡邏邊界55條每天都有通勤族、學童與貨運使用的道路，以及多條河川與山野的口岸，違法進出者將遭到鉅額罰款或坐牢。

新南威爾斯官員匆忙對邊界兩端居民發出每日通行證，但官員表示，現場執行可能會有延誤。新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）今天告訴澳洲廣播公司：「會有大排長龍、讓人挫折的狀況，會出現很多問題，但我們這樣做是要讓大家安全。」

新南威爾斯州奧爾伯里（Albury）市長麥克（ Kevin Mack）則說，每天約有5萬車輛通過州界，「這對大家會是惡夢一場」。國防部表示，將派遣350到500名軍方人員支援地方警察巡邏，違法穿越者將面臨1萬1000澳幣（約新台幣 22萬5289元）罰款以及6個月徒刑。

澳洲是在維州首府墨爾本近期新冠肺炎病例飆升之後，於昨天宣布關閉邊界。為因應病例飆升，當局宣布超過30個近郊住宅區恢復實施嚴格的社交距離規定，並完全封鎖9個公共住宅大樓。澳洲目前確診近8600例，病故106人，包括維州昨 天病逝的2人在內。