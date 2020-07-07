他行徑囂張「超市偷炒麵」！下秒爽坐按摩椅　店員怒：吃完還看書

▲一男子偷完炒麵坐按摩椅上慢慢品嚐，還悠哉看書。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

一名男子吳某近日在上海楊浦一家超市裡拿了盒炒麵，坐在超市售賣的電動按摩椅上吃完，接著看了一會兒書，被工作人員發現異狀後攔住，但他不願意配合。民警到場後，吳某只好從包裡掏出他偷的東西，包括食物及衣物。經查，該名男子從老家到上海至今未找到工作，才會作出如此舉動。

綜合陸媒報導，超市提供的監視器顯示，吳某進入超市後，直奔熟食櫃檯，拿了一盒包裝好的炒麵就走了，隨後來到超市售賣電動按摩椅的區域，坐在按摩椅上，慢慢地將炒麵給吃完了，吃完後他還坐在按摩椅上看了一會兒書，由於他在超市裡吃炒麵的行為實在太另類，很快就被工作人員發現了。

民警到場後，吳某只好掏出了包裡偷來的東西，除了炒麵，他還拿了超市裡的一個麵包、一瓶綠茶、一瓶拌麵醬，以及內褲、襪子、襯衫等內衣物，而且在進超市之前，他還去其他店鋪偷過了。

派出所民警王希明表示，這些東西都很便宜，加起來才200多塊錢（約新台幣834元），吳某看起來是想自己使用這些東西，原來吳某最近剛從老家到上海找工作，但至今未找到工作，也沒有固定住所，隨著存款一天天歸零，他開始為生計擔憂，到超市解決肚子餓的問題是他最近新想出來的方法。

超市的工作人員表示，該名男子5月份已經被他們抓到過一次，上次沒罰錢，因為他沒錢買，只能讓他把東西拿出來，然後就讓他走了。目前，該名男子因多次竊盜，已被楊浦警方依法刑事拘留。

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