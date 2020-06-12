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網友瘋傳！2萬初　就能自己DIY一台全身按摩椅！？

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▲網友瘋傳的DIY按摩椅，究竟能不能達到全身按摩的感受？直接請辦公室同事實測看看。（採訪撰稿╱記者胡至欣；攝影剪輯╱記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄，以下同）

記者胡至欣／採訪報導

現代年輕人工作生活壓力大、物價高漲、薪資調漲幅度緩慢，面對居住空間，無論租屋或買房，也只能選擇「小坪數」，在種種的限制下，更懂的紓壓重要性，根據調查，年輕世代夢想清單都想要擁有一台按摩椅，但礙於「空間」與「預算」問題，只能列為未來目標，現在網路上開始瘋傳按摩椅自己DIY，只要2萬出頭就能組裝成一台OSIM全身按摩椅，投資報酬率超高，但它真的能達到全身按摩的效果嗎？直接請辦公室同事實測看看。

▲▼網瘋傳舒壓神器！2萬初就能組裝一台OSIM全身按摩椅。（圖／記者吳杰澄攝）
▲小資女 Phoebe夢想擁有一台按摩椅，卻因空間和預算考量而遲遲未下手。

「同事都在討論DIY按摩椅，現在真的很夯！」平常就有按摩習慣的小資女Phoebe表示，自己一直想買按摩椅，但因為家裡空間不夠、放不下，又有價格上的考量，而遲遲未下手！所以一聽到能用少少預算組裝成一台媲美全身型的按摩椅，她早已迫不及待躍躍欲試。

▲▼網路瘋傳紓壓神器！2萬初就能組裝一台全身按摩椅 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲白領主管John認為每次去給人家按摩其實開銷不小，最重要是沒有時間。

另一位白領主管John則透露自己和老婆都是按摩愛好者，但每次去按摩開銷都不小，再來時間也是個問題，一旦加班就無法成行，而在得知有DIY按摩椅後兩人都相當心動，一直要找時間去體驗。

▲▼網瘋傳舒壓神器！2萬初就能組裝一台OSIM全身按摩椅。（圖／記者吳杰澄攝）
▲DIY按摩椅上下半身是有規律、協調性地在按摩，就像一台全身按摩椅。

▲▼網瘋傳舒壓神器！2萬初就能組裝一台OSIM全身按摩椅。（圖／記者吳杰澄攝）
▲上半身按摩的新一代OSIM背樂樂2有4種按摩角度，針對不同身型都能精準扣壓肩頸。

耳聞不如一見，一見不如實驗！在親自組裝DIY按摩椅實際感受後，小資女Phoebe一臉滿足地說：「真的很舒服！閉上眼睛會以為就是一台按摩椅，因為上半身和下半身是有協調性地在按摩，不會像分開的兩台機器，尤其肩頸的部分力道很夠，有4種按摩角度，能讓按摩球精準地扣壓在肩頸上，然後腿的部份，上班久坐血液循環變很差，容易水腫緊繃，這台腳底真的很像按摩師在幫你按摩，而且有5段式翻轉，竟然可以按到大腿，真的很厲害！而且很輕、好移動又不佔空間，好適合我的小套房。」

▲▼網路瘋傳紓壓神器！2萬初就能組裝一台全身按摩椅 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲腳部按摩機OSIM腿樂樂獨特「5段式翻轉」設計，能從足底、小腿按到大腿。

另一位白領主管John體驗後也頻頻點頭稱讚，「完全不輸給真人師傅！上半身的按摩很人性化，不論是揉捏、捶打都很到位，腳部按摩也很全面，連大腿都按得到，有別於其它按背或按腳的比較單一化，這兩台都可以翻轉按摩角度，真的很不一樣，合起來使用不會覺得是各按各的感覺，午休仰著睡很像躺在一台按摩椅上！而且外型看起來就是一整套的，放在家裡也很搭，還能拆開來我跟老婆各別使用，不論美感、空間、可以移動的彈性都有兼顧到。」白領主管直呼很理想。

▲▼網瘋傳舒壓神器！2萬初就能組裝一台OSIM全身按摩椅。（圖／記者吳杰澄攝）
▲午休仰著睡很像躺在一台按摩椅上。

▲▼網瘋傳舒壓神器！2萬初就能組裝一台OSIM全身按摩椅。（圖／記者吳杰澄攝）
▲新一代背樂樂2主打「V型抓捏科技」，給予肩頸腰背更強勁且深層的按摩。

兩位上班族的分享，讓人聽得好心動！由新一代背樂樂2+腿樂樂組合而成的OSIM DIY按摩椅，不但按摩手技得人心，也打破了預算和空間的框架，不論場地大小都能使用，而且價格親民不到2萬5000元，分期1年每月2000元有找就能無痛擁有！精打細算又追求生活品質的你，可別錯過了！

▲▼網路瘋傳紓壓神器！2萬初就能組裝一台全身按摩椅 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼網路瘋傳紓壓神器！2萬初就能組裝一台全身按摩椅 。（圖／記者吳杰澄攝）

OSIM DIY按摩椅產品資訊：https://bit.ly/3b5mmJT

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