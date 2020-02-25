「尋找我的手機」後傳個資外洩！三星回應：兩者無關聯　受影響用戶不及150人

▲有網友稱在收到三星「尋找我的手機」通知後，竟然可以在自己的帳號中看到其他用戶的個人資訊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

上周有不少三星用戶都在手機及平板上收到一則「尋找我的手機」通知，通知欄位中僅寫著「1」，點擊後無任何反應，全球範圍內都有網友收到類似的訊息。雖然三星表示，該通知不會以任何方式影響使用者的設備，但有網友稱在收到通知後，竟然可以在自己的帳號中看到其他用戶的個人資訊。三星事後回應，兩事件並無關聯。

上周四（20日）下午，有部分三星用戶反映其設備收到來自三星「尋找我的手機」的通知，相關案例遍布全球及各種手機型號。三星隨後表示，此通知是在「內部測試」期間錯誤發送給了非常少數量的Galaxy系列設備，該公司向用戶保證此錯誤並無影響，並強調將盡最大努力防止類似事件再次發生。不過在此事件後，有用戶在網路上反映其可在自己的帳號中看到其他用戶的個人資訊，疑似為個資外洩事件。

有三星用戶在網路論壇Reddit指出，他在收到「尋找我的手機」通知後，登入並檢查了三星商城（Samsung Shop）中的帳號部分後，竟然可以在其中看見其他用戶的電話號碼、電子郵件地址及其最近的訂單詳細資訊、送貨地址及信用卡末4碼。

科技網站《The Register》實際詢問三星後得到回應，三星承認有部分用戶個資洩漏的情況，但強調僅影響「少量」用戶，「技術錯誤導致少數用戶能存取其他用戶的詳細資訊。我們意識到這一事件後，便取消了登入網站的權限，直到問題解決為止，」三星發言人表示，「我們將與受影響人聯繫。」

而在經部分外媒報導後，三星又向《SamMobile》進一步澄清道，雖然兩事件發生的時間相同，但此次用戶個資洩漏事件與「尋找我的手機」通知事件無關。三星表示，此技術錯誤僅影響英國的三星網站，實際受影響客戶數不到150人。

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