台灣戶政個資疑外洩！逾2000萬筆資料掛上暗網販售

▲逾2000萬筆台灣戶政個資疑遭洩漏在暗網。（圖／取自Cyble）

記者王曉敏／綜合報導

由網路安全專家Beenu Arora創立的資安網站Cyble稍早披露，於暗網（Dark web）中發現一個名為「台灣全國房屋登記資料庫」（Taiwan Whole Country Home Registry DB）的資料包，並稱其中含有2000萬筆以上的台灣人民個資。

整個資料庫檔案達3.5GB，其中包含的資料包括名字、完整地址、身分證字號、性別、出生日期等。而這2000萬筆資料是由一名為「Todgod」駭客於2019年流出，其資料來源為內政部戶政事務司全球資訊網，資料內最後登記的出生年份是2008年。

但報導也指出，整筆資料中有不少部分為「Null」或空白值，無法確認是否為最新的戶政資料或證實該資料的正確性。

▼逾2000萬筆台灣戶政個資疑遭洩漏在暗網。（圖／取自Cyble）

目前尚無法確認是否為假消息，稍早也有網友在PTT上發布該訊息。網友表示：「台灣有近2千萬筆戶政資料被外流到暗網，那不就接近全國人口總數嗎」推文也指出：「真的話就麻煩了，這種防護還想辦數位身份證」、「密碼外洩可以改密碼，戶政資料外洩…改啥洨？」

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