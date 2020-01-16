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高雄市府又挨罵了！280名學生個資外洩…家長怒轟教育局：還怪我破解檔案

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▲高雄教育局驚傳洩漏學生個資 。（圖／人本基金會提供）

▲高雄教育局驚傳洩漏學生個資 。（圖／人本基金會提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名家長去年使用Google查詢小孩姓名時，發現孩子身分證字號竟被公開；再以「頁庫存檔」模式開啟後，更驚見隸屬七所機構及共學團體共280名高雄市學生的姓名、年級、身分證字號、設籍學校等個資全部一覽無遺。家長抨擊校方處理態度消極，甚至反怪罪家長會破解檔案，教育局出面坦承確實有疏失。

▲高雄教育局驚傳洩漏學生個資 。（圖／人本基金會提供）

▲施姓家長不滿教育局處理態度   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名施姓家長在市議員林于凱及人本基金會陪同下召開記者會，他表示自己偶然搜尋孩子名字，竟發現自己孩子跟同學姓名、年級、身分證字號、設籍學校等個資竟大喇喇地就顯示在網頁上，甚至還能下載，在2019年10月27日跟學校反應也跟教育局聯絡，但至今這兩個月過程中，教育局沒有正面友善回應，讓他相當失望跟憤怒才會站出來。

他批「教育局沒有資訊安全意識，輕易將個資外洩，且檔案從去年1月17日到將近10個月，發現後只是簡單訴求給予學生正式函文，外洩還是公家單位，這麼簡單的事拖兩個月，需要我們來開記者會，看不到教育局態度，把責任怪罪我破解檔案。」

▲高雄教育局驚傳洩漏學生個資 。（圖／人本基金會提供）

▲高雄教育局驚傳洩漏學生個資，身分證等資料一覽無遺。（圖／人本基金會提供）

經查，是高雄市教育局去年1月於官網公告「申請非學校型態實驗教育計畫」審議結果時，將含有學生個資的檔案全部上傳，家長認為已經嚴重違反《個人資料保護法》。 高市教育局表示於同年10月27日接獲有團體反映，一名家長指學生個資外露後，當晚立即移除，此次未能完全遮蔽學生個資，相關團體機構人數計有1個機構，6個團體，共280個學生有此情形，立即於當晚移除網路上學生相關資料與紀錄，也全面檢討爾後處理非學校型態實驗教育審議結果通知方式，也發函協請相關團體轉知當事人處理情形。

「時間對我們來說完全沒用！」

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