響應飢餓三十助弱勢兒少　展望會鼓勵捐出手中「振興三倍券」

▲花蓮自強國中15個班級118人進行飢餓三十生命教育分享，是花蓮各國中響應人數最多的學校。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據聯合國統計，目前全球人口達77億。全球人口過剩，但資源分配極度不均，許多脆弱國家地區弱勢中的弱勢面臨困難生存景況，需要你我伸出援手，台灣世界展望會呼籲社會大眾以倡導、分享、捐助支持響應飢餓三十，同時呼籲大家捐出手中的振興三倍券，成為改變世界的幕後英雄！



今年因疫情影響飢餓三十轉換型態，邀請民眾不受時地的限制，響應「一個人的飢餓三十」，花蓮縣市各國、高中校園陸續響應。化仁國中學務處蔡雅如老師表示，今年學生聽到花蓮特況家庭景況的分享，特別有感動，覺得能透過自己的飢餓為需要的家庭帶來一份力量，因此舞蹈班全班響應，參與度很高！自強國中15個班級進行飢餓三十生命教育分享，參與飢餓體驗人數逾118人，是花蓮各國中響應人數最多的學校。

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▲化仁國中舞蹈班全班響應飢餓三十。

花崗國中812班林芳君導師帶領班上同學進行體驗教育—飢餓到底是甚麼？老師更在中午時段買豆漿當生命糧讓同學們解飢，同學們頻頻喊著：原來這就是餓肚子的感覺！拿到豆漿時馬上大口大口飲用，透過參與飢餓三十，希望同學們更懂得珍惜當下的幸福。

▲台灣世界展望會至花蓮高工宣導飢餓三十。



目前，振興三倍劵全台火熱預購中，台灣世界展望會服務的弱勢家庭，由於工作機會減少、收入銳減，前來求助的詢問較往常多一倍。展望會邀請民眾將振興劵化愛心，捐贈手中的振興三倍劵給國內需要的弱勢家庭，或為經濟弱勢家庭孩子提供營養或教育扶助金，因著您的愛心，與台灣世界展望會一同陪伴弱勢家庭度過疫情影響的艱困時期。

▲花崗國中812班全班響應飢餓三十。

民眾可利用以下方式，將手中的實體或電子振興三倍券化為實際愛心（將開立捐款收據）：

■捐贈實體振興三倍券

*以掛號郵寄實體振興三倍券：信封請註明聯絡人、電話、地址及捐款項目。寄送地址：970花蓮市文苑路12號5樓

*親自送達：親送實體振興三倍券至台灣世界展望會花蓮辦公室，現場可開立捐款收據。

■捐贈電子振興三倍券

*綁定數位三倍券於您的信用卡、電子票證或行動支付，至指定銀行網站進行登記，並填入愛心碼7000捐贈台灣世界展望會。選擇「具名」（開收據）或「不具名」（不開收據），持信用卡消費滿三千元後，銀行會將回饋的2000元直接捐台灣世界展望會。



欲捐贈電子振興三倍券請協助於2020年12月18日前完成捐款；捐贈實體振興三倍券請於2020年12月31日前送達本會。使用振興三倍券捐款將無法退款，敬請見諒。相關資訊，歡迎洽詢台灣世界展望會花蓮辦公室服務電話：03-8236868。

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