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MOMO購物網成「高風險賣場」...192人受害　半年被詐走2824萬

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▲▼「MOMO購物網」疑網購平台個資外洩，192人遭騙近3千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲「MOMO購物網」網購平台成高風險賣場，192人遭騙近3千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲民眾報案，接獲自稱「MOMO購物網」客服人員來電，詢問是否有在網站消費1萬5千元，又問哪家銀行消費的，最後另名嫌犯假冒銀行人員來電，聲稱會在12點扣款，只要依照指示下載就可以停止扣款，最後被害人配合詐騙集團操作，慘被騙走79萬元。

警方調查，住在高雄的40歲陳姓老師，日前接到自稱「MOMO購物網」客服人員的詐騙電話，詢問陳是否有在網路消費1萬5千元，且在2月份在網路平台購買何種商品係用哪家銀行信用卡付款，陳老師覺得有異時，又1名佯稱銀行客服人員來電。

該名銀行客服來電後，佯稱教師的帳戶，因平台人員疏失可能會在12點被自動扣款，如果要停止付費，要先下載其他網路銀行的APP，並照著指示操作APP，殊不知陳姓老師陸續將錢匯給了詐騙集團，直到隔天起床打給真正的銀行人員確認，才發現損失高達79萬元。

刑事局表示，165反詐騙專線每週均會公布高風險網路賣場名單，「MOMO購物網」疑因持續發生消費者個資外洩情形，從今年4月迄今已連續13週上榜，顯然在資安防護上出現漏洞，呼籲民眾應慎選資安防護機制完善之優良電商，以保障自身財產安全。

刑事局表示，在「MOMO購物網」消費後遭遇詐騙，累計至6月21日止，被騙人數已達192人，財損金額達新台幣2千824萬餘元。

另分析是類「解除分期付款」詐騙手法，交付管道以「網路轉帳」占最多(41.53%)、ATM轉帳次之(35.79%)，民眾依歹徒指示操作操作網路銀行(APP)或ATM時，通常於受騙當下都不知道正在把錢轉給不法詐騙集團。

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