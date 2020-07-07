台鐵司機竟是狼！菜園中性侵弱女判刑3年4月定讞

▲台鐵司機菜園中性侵，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮台鐵的戴姓司機，2017年間騎車經過菜園時，發現智能障礙女子詩詩（化名）單獨在菜園種菜。戴男認為有機可乘，竟以手指性侵詩詩得逞，家屬發現後，報警驗傷，檢警逮捕戴男，提起公訴。一審將戴男判刑7年4月，上訴二審後，戴男賠償20萬元達成和解，二審因此改判3年4月。全案再上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。

判決指出，戴男於2015年1月起擔任交通部台灣鐵路管理局司機員，駕駛台鐵列車前往花蓮縣玉里車站時，偶爾會趁著下班時間騎車，經過詩詩住處，他某次接受詩詩請託，幫忙寄信，因此認識詩詩，知道詩詩行為表現較常人有異，顯然有智能障礙心智缺陷。

而本案發生於2017年3月15日，戴男上午騎機車行經詩詩住處，發現她單獨在菜園種菜，戴男認為有機可乘，前往與詩詩攀談，而後藉機以手指性侵得逞。詩詩事後向家人反映，家人大驚，將詩詩帶往醫院驗傷，經醫院通報花蓮縣政府，案轉花蓮地檢署偵辦。檢方依照「加重強制性交罪」，對戴男提起公訴。

一審法院審理後，認定戴男有罪，判刑7年4月。案件上訴二審，花蓮高分院審理時，戴男認罪並賠償20萬元，與詩詩達成和解。二審法院因此考量他無前科紀錄，素行良好，犯後坦承，態度非劣，改判有期徒刑3年4月。全案再上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。戴男除了刑案部分遭判刑定讞外，他案發後就隨即被調離現職，並送公務員懲戒委員會審議，公懲會去年8月間判決撤職，並停止任用一年。