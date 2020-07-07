到閨蜜家混酒7、8杯！她慘遭對方男友硬上　醒來驚見「內褲有東西」

▲被害人證稱，有跟黃男的女友說，但對方不相信，她直接坐車去報案。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名黃姓男子趁女友離開客廳，竟性侵女友喝醉的閨蜜小知（化名），直到對方酒醒發現下體有異物流出，全案才曝光。台南地院法官依乘機性交罪，判黃3年6月徒刑。

判決指出，2019年9月某日晚間，黃男女友找小知來她的租屋處喝酒聊天；隔天凌晨1時許，黃見小知已喝醉躺臥沙發上，見女友離開客廳時，親吻、撫摸對方，還脫去對方衣物性侵。

小知證稱，當時心情不好，一個人混酒大約喝了7、8杯，上午6時許清醒時，衣著完整，發現有異狀是有東西流出來，流在內褲上，當時因有看到黃男撫摸及親吻她，所以推測是黃犯案；她有跟黃的女友說，但對方不相信，她直接坐車去報案。

▼小知醉倒閨蜜家，竟慘遭對方男友硬上。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

根據驗傷，在小知的內褲褲底、下體均發現黃男的精子細胞。但黃男否認犯行辯稱，當時有在房間與客廳和女友發生性行為，可能有滴出來沒有擦掉，不知道小知是怎麼取得精子細胞。

但法官不採信黃男辯詞，痛斥他為滿足一己性慾，漠視告訴人性自主權，利用她酒醉後嗜睡而不能抗拒之際，趁機猥褻或性交，對她身心產生負面影響，所為實非可取；且犯後猶避重就輕、矢口否認，因此依乘機性交罪判3年6月。全案可上訴。