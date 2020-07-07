粗心爸打火機放桌上…3歲哥拿起點燃地毯　8個月弟「陷入火海」燒到頭骨受損

▲3歲大的哥哥玩打火機不慎將弟弟燒成重傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

當身邊有年幼的孩童時，父母都必須時刻注意孩子的動向，以免發生意外。烏克蘭一名父親獨自在家照顧一對兒子時，只是轉身上個廁所，沒想到3歲的哥哥就將放在桌上的打火機拿起來玩，最後竟點燃地毯，而躺在地毯上的8個月大弟弟直接「陷入火海」，導致全身25％燒傷，目前仍在與死神拔河。

根據《太陽報》報導，烏克蘭克列西夫（Klesiv）一名父親獨自在家照顧一對兄弟，分別是3歲的哥哥與8個月大的弟弟安德烈（Andriy）。孩子的母親向媒體表示，當時父親將安德烈放在地毯上，接著就轉身去上廁所，沒想到哥哥就在這短短的時間內，拿起桌上的打火機玩，結果就不小心點燃了地毯。

父親聽到尖叫聲後立刻衝回房間，但躺在地毯上的安德烈已經完全陷入火海，哥哥也有輕微的燒傷。父親立刻撲滅火勢後打電話叫救護車，到場的消防員表示，「我見過很多可怕的東西，但這個男孩的狀況，真的讓我非常難受。」

當地醫生指出，安德烈全身有25％的三至四級燒傷，尤其頭部和左手的軟骨與骨頭都嚴重受損，情況相當危急，目前還在加護病房搶救當中。警方目前也正在調查詳情，確認該以刑事或是意外事故處理。