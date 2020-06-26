姊想生混血娃豪撒447萬！弟赴烏克蘭捐精　喜獲雙胞胎「獨占不讓」挨告

▲單身女子未婚與弟弟協商後，出資請弟弟遠赴烏克蘭進行人工受孕，卻在事後因收養程序而對簿公堂。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名葉姓女子單身未婚，任職於補教業，見同事利用人工受孕的方式產下混血寶寶，決定花費447萬5851元，請弟弟與弟媳遠赴烏克蘭找代理孕母，並請弟弟出精子助孕，產下一對雙胞胎女嬰。然而，弟弟將女嬰帶回台灣，卻未依照約定讓葉女辦理收養，葉女因而決定提告，要求弟弟返還「不當得利」。

判決指出，葉女與弟弟於2016年討論後，確認由她全額支付包含「代孕費用、醫療費用、機票、於烏克蘭期間之住宿、生活及娛樂費用」，由弟弟、弟媳前往烏克蘭與當地代孕診所進行簽約，另外弟弟要提供精子進行胚胎孕育，等到孩子出生後再由弟弟夫妻倆前往烏克蘭辦理出生證明，帶回台灣由她進行收養程序。





▲女子一直想生混血寶寶。（示意圖／免費圖庫pixabay）

雙胞胎女嬰於2018年1月17日出生，同年的2月15日回台後，葉女的弟弟直接將女嬰登記成自己的三女、四女，這期間葉女雖有持續照顧女嬰，弟弟卻不讓她辦理收養程序，甚至還強行帶走女嬰。對此，葉女認為弟弟已違反雙方契約，要求弟弟還出數百萬費用。

弟弟辯稱，兩方並無成立委任契約，他只是要幫助姊姊完成養育子女心願，進而捐精配合辦理代孕生殖，這行為屬「好意施惠關係」。不過，高雄地院考量現行人工生殖法第31條規定，葉女與弟弟約定的「前往烏克蘭進行購買卵子人工生殖」契約，不但使生命商品化，傷害人性尊嚴，且造成弟弟的長女、次女親屬權益受到重大影響，即便我國社會對於代理孕母的態度越趨開放，葉女與弟弟的行徑明顯違反社會善良風俗，最終判葉女敗訴，全案仍可上訴。



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