年吸300萬次參訪！他好奇「科博館哪厲害」　網爆三寶：恐龍、館長、麥當勞

▲科博館很受大小朋友歡迎。（圖／翻攝自Facebook／國立自然科學博物館）

網搜小組／鄺郁庭報導

科博館是相當受歡迎的台中景點，每年參觀人數平均300萬人次左右，居台灣博物館第二，更僅次於國立故宮博物院。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「台中科博館有什麼厲害的地方？」好奇科博館有什麼厲害之處，能吸引那麼多人參訪。貼文則意外爆出科博館三寶，「恐龍、館長、麥當勞」，引發話題。

這位網友文中表示，「台中科博館，每年都會有300萬的參訪人次，如果按照要收費的人次來計算，應該只僅次於台北故宮」，忍不住想問科博館有何厲害之處。原PO也在留言處表示，「台北有科教館，高雄也有科工館，但是參訪人次都沒有科博館來得多。」

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貼文一出，馬上引發話題，「生命的起源百逛不膩」、「便宜，禮拜三早上主館入場又免費」、「小時候超愛，那個岩漿區的，死賴著不走」、「模擬地震那個玩不膩」、「小時候超愛+1，當時以為那邊是超科技的未來世界」、「冷氣超強，從小吹到大。恆溫四季皆冷，推。」

▲留言曝光科博館三寶「恐龍、館長、麥當勞」。（圖／翻攝自Facebook／國立自然科學博物館）

就有網友大推「恐龍展」真的很好看，「超愛恐龍，小時候看到還怕怕的」、「小時候最愛去看恐龍」、「小時候看到會講話的恐龍，驚了一下」、「恐龍魔力強大」、「恐龍才是他們最強館藏」、「恐龍啊！10歲以下無敵。」

另外也有人歪樓，說科博館裡的麥當勞超讚，「他麥當勞薯條很好ㄘ，因為人多，幾乎都拿到現炸的」、「他麥當勞的炸薯條很邪惡，窗戶的香味都飄到廣場」、「樓下的麥當勞很好吃。」

還有網友大推科博館館長很厲害，「館長很強是真的」、「館長+1，館展覽即便是常設的，去台中有空還是會擠點時間」、「偉哉館長，尤其漢寶德」、「現任館長是天才」、「三天兩頭館長下場導覽，超強」、「不得不說，館方很認真在更新展覽，有種會想去的氛圍。」