統一發票又開獎？科博館PO「9支幸運號碼」　網笑翻：第一次這麼多組200元

▲科博館PO出與統一發票開獎表格超神似的電話表。（圖／翻攝自Facebook／國立自然科學博物館 National Museum of Natural Science）

記者曾筠淇／綜合報導

統一發票才剛對完沒多久，居然又開獎了？許多小編都會無所不用其極的經營粉絲專頁，「國立自然科學博物館」的臉書日前PO出一張電話表，幽默的設計讓不少人誤以為發票又開獎了，但其實是因為原先的電話線路故障，因此才會用這種方式吸住民眾眼球，藉以公告另9支電話號碼。

為了有效達到宣傳目的，不少小編都會盡情揮灑創意，讓閱聽者留下深刻印象。「國立自然科學博物館」粉專日前PO出一張逗趣的照片，從畫面中可以見得，整體的表格排列、顏色等，全都形同統一發票所設計的公告。

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「國立自然科學博物館」粉專在貼文中表示，「開獎~~~好啦其實是我們電路線路部分故障，原本代表號04-23226490如果打不進來，請改撥04-23225314等共九線」。扣除台中的電話區碼「04」後，科博館的電話與統一發票的號碼一樣，都共有8碼，且後3碼還用紅色來加強標示，讓兩者相似度立刻破表。

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▲科博館位於台中北區。（圖／記者黃克翔攝）

科博館的這番精心設計獲得不少民眾青睞，許多網友看到後紛紛留言回應，「差點要拿發票出來對」、「科博館小編真的好有才！創意無限」、「心想怎麼那麼佛心，多那麼多組中獎號碼」、「差點存下照片對獎」、「想說25號這麼快就到了」、「第一次這麼多組200元」、「對中，有優惠嗎」、「小編好幽默XD超愛小編的」。

科博館的電話線路已於PO文當天下午就修復完畢，官網的公告也已撤除，幽默的小編則在留言處再度現身，「大家發票收好」。