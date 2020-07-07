永和路口紅燈超長130秒！騎士曬到快昏頭　交通局曝「不能再縮短」原因

▲大熱天等紅燈讓許多騎士吃不消。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

機車族在高溫豔陽下等紅燈，有些大路口秒數長，一等下來都快被曬暈了。根據衛福部統計數據顯示，今年截至5日為止，熱傷害人次已達91人。新北市交通局從2年前開始，也縮短部分路段的交通號誌秒數，但也表示某些路段因交會車流量大，不適合再縮短秒數。

進入盛夏連日高溫狂飆，動輒36、37度，甚至還有38度。部分機車族抱怨，新北市中和區中山路二段與建一路口，紅燈一等將近2分鐘，再過了一個路口，又是2分鐘左右的等候，時常在艷陽下曬到發昏。

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現場實測，號誌燈號變紅燈時，大約得等長達130秒。一名騎士表示，車流量比較大，紅綠燈設置時間就會比較長一點，「就是沒辦法的問題啊」，有時正中午或下午騎車比較曬。另一名騎士無奈說，「等最久就是有90幾秒的，等啊，不然怎麼辦？」

▼大熱天等紅燈讓許多騎士吃不消。（圖／記者李毓康攝）

不過，每年一到夏天，民眾中暑機率都會偏高。根據衛福部統計數據，今年截至到5日，已有91人次因熱傷害就醫。因此，新北市交通局從2018年開始，縮短20條路段總共187處號誌路口秒數，最多減少120秒。

交通局交管工程科專員楊展昀表示，當時也有評估過秒數要不要再調降，因曾有試調過，結果造成周邊路口有些壅塞。交通局說，為安全起見，某些大路口不適合再縮短秒數。

以中和區中山路二段來看，一邊靠近中和交流道，一邊是工業區，交會的車流量大，還得考慮行人通過路口所需要的時間，因此暫時沒有縮短秒數的打算，這部分只能請機車族互相體諒。

▼實測中和中山路二段與建一路口紅燈長達130秒。（圖／東森新聞）

