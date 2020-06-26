「高速公路沒紅綠燈為何塞車？」背後原因曝光　內行：就算沒車禍也會塞

▲國道從昨天開始就多處壅塞。（圖／高公局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

端午連假國道車潮紛紛呈紫爆狀態，國五甚至塞出36小時新紀錄，引發巨大民怨，一名網友就不解，高速公路明明沒有紅綠燈，也有一定限速，為何會出現「停車場」的窘境，一席話掀起熱議。事實上，就曾有外國頻道拍片解釋；簡單來說，若想保持暢通，那駕駛們就得避免這些情形。

眼看大家趁連假報復性出遊，不僅各大景點人滿為患，「國道停車場」也重出江湖。一名網友在PTT好奇發文，「照道理，每台車時速都100公里，入口不斷有車進入，但出口也不斷有車出去，就算有烏龜車，也不致變國道停車場，好幾個小時動彈不得吧，原因是什麼呢？」

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超應景問題引起熱議，就有鄉民回文指出，「交流道下面有紅綠燈，再來就是一堆X能兒想插隊，等於下交流道就佔用了2道，然後外線道為了超過插隊那台車，就要切入內線道，內線道因為有人要變換車道，所以降速禮讓，由此類推一下就大塞車了，所以我碰到那種插隊的，豪不客氣喇叭直接下去...逼他開走。」

▲連假國道出現貪食蛇。（圖／翻攝高速公路1968）

另外，外國頻道「CGP Grey」曾拍片解釋其中原因，首先，下匝道的路口可能一路塞回高速公路，加上有號誌燈，會因為駕駛的反應時間，影響到通過的車輛數。

影片指出，就算沒有交流道，高速公路還是會有塞車狀況，以單線道為例，假設有隻雞突然出現，第一台車看到放慢速度，第二台無法及時反應又踩太大力，接著後面也都是差不多的狀況，直到某台車完全停下，使得接下來的人都得煞停，雖然雞早就走了，卻在高速公路下留下一個虛擬路口。

換言之，就算沒發生車禍，還是會出現塞車潮，倘若駕駛們能互相協調，調整行車距離，交通便能恢復暢通的狀態；當然，多線道又是另一回事了，諸如任意變換車道，又未注意後方車輛距離，使得後方過度煞車，而造成連鎖反應，就很容易出現持續幾小時的車陣。