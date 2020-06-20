昔日軍火大王持槍自戕　暗巷朝右腦自扣板機爆頭亡

▲王男於暗巷持槍自裁。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區19日晚間11時許，一名有槍砲前科的男子在南工路68巷內持槍自轟，附近住戶聽到槍聲出外查看，看到男子倒在地面，頭部有明顯槍傷流出鮮血，所使用的手槍則掉在一旁，於是趕緊報警。警消到場發現傷者還有意識，將他送醫後仍因傷重不治。警方鑑識人員在現場拉起封鎖線採證，正調查槍枝來源及其尋短原因。

據了解，持槍自戕的王姓男子（58歲）日前經營著一間玩具模型槍店，疑似生意不好，開始動歪腦筋鑽研改造槍械，在2013年時遭士林分局在其租用的倉庫內找到大批軍火，除了有2把突擊步槍、AK47步槍、1把少見的克拉克29手槍及上萬發子彈外，還在另間民宅地下室破獲一處兵工廠，王嫌當時否認持槍，供稱只是替人保管，訊後被依槍砲彈藥管制條例送辦。

▲警方到現場進行採證，同時派員到醫院與家屬聯絡。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報到場，發現王男頭部中彈，意識模糊倒在地面，於是緊急通報救護車將其送往雙和醫院急救，但最後仍因傷重宣告不治。警方鑑識人員趕抵現場，在巷口拉起層層封鎖線，對現場進行採證，並追查王男使用槍械的來源。

中和分局偵查隊隊長廖武郎表示，警方發現王男頭部有槍傷，初步判斷是右手持槍朝右方太陽穴擊發，子彈再從頭部左邊穿出，手槍掉落在王男右手邊。經調閱監視器畫面後，發現王男是自行騎乘機車到達現場，停車後便拿出手槍自戕。由於現場為王男友人住家，警方派員與其友人聯絡，但對方已酒醉無法清楚對談，王男家屬也因情緒激動暫無法製作筆錄，確切的尋短原因仍有待調查釐清。

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