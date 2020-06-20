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謝和弦到中時大樓噴漆「X」並嗆「下次放火」全認罪　法院判緩刑2年

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▲▼謝和弦與莉婭2020/6/8出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲謝和弦6月8日出庭時，一改先前狂暴形象當庭認罪，法官考量他案發時的身心狀況，盼他緩刑2年。（圖／記者孫于珊攝）

記者羅志華／台北報導

藝人謝和弦2019年12月14日凌晨，跑到中國時報大樓外噴紅漆寫上「幹」字，被警方帶回訊問後，又返回噴綠漆塗鴨，甚至在臉書上PO文「下次放火」，被依妨害名譽起訴。謝和弦8日出庭時，一改先前狂傲形象，除熱情向媒體打招呼「比愛心」外，更當庭認罪，北院依公然侮辱判他拘役20日、恐嚇公眾罪2月，緩刑2年。

謝和弦先前出庭表示，之所以噴完「幹」字後，又在招牌噴漆，是因為他做完筆錄後，警察硬要留他1小時，讓他非常生氣，躁鬱症發作；而之後在臉書上放話說，「哈囉，這次潑漆，下次就放火囉」，也是因躁鬱症嚴重所為，但意思是要像鄭南榕一樣「燃燒自己」，並不是真的要放火，且是針對中時老闆蔡衍明，並非針對員工。

謝和弦承認，他的噴漆行為確實有公然侮辱，臉書PO文也有恐嚇到別人，對公眾造成恐慌的可能，但他希望法官能給他緩刑自新的機會，也願做社會勞動，並表示他現在躁鬱症好了。

謝和弦庭後面對鏡頭也說，他敢做敢當，對於創作新歌一事，謝和弦則笑笑說，「再說吧，我才剛出來不到一個禮拜」，然後與莉婭勾肩摟腰步出法院，上計程車時，謝和弦還為莉婭貼心護頭，讓她先上車，最後對媒體朋友深深鞠躬致謝，向大家說辛苦了。

法官考量他在庭上態度良好，案發時應受精神狀況影響，依依公然侮辱判他拘役20日、恐嚇公眾罪2月，緩刑2年。

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