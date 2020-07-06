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陳其邁宣布　若當選市長「第一件任務」：恢復大港開唱

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▲▼=陳其邁客廳會 。（圖／記者洪正達攝）

▲陳其邁承諾，若當選高雄市長，第一件事就是恢復大港開唱。（圖／記者洪正達攝）

記者柯振中／綜合報導

「大港開唱」在高雄舉辦了11年的演唱會，去年宣布停辦。民進黨高雄市長補選參選人陳其邁6日與閃靈樂團主唱林昶佐、滅火器樂團主唱楊大正前往剛啟用的大港橋，他在現場宣布，若成功當選，會恢復舉辦大港開唱。

高雄市鹽埕區的大港橋6日下午啟用，交通部長林佳龍、台灣港務公司董事長李賢義等人到場主持，陳其邁與林昶佐、楊大正、立委趙天麟等人到場觀禮。

陳其邁指出，大港開唱對高雄、年輕人與流行音樂別具意義，若未來當選高雄市長，會全力協助音樂團體，「有人說大港開唱是貶低藝術、不入流，這句話我完全不同億，所以我擔任高雄市長，第一件事情就是要恢復大港開唱。」

▲「大港開唱」停辦。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）

▲「大港開唱」停辦的消息引起外界震驚。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）

陳其邁說明，若成功當選，他會拜託林昶佐、楊大正等人一同協助，以更快處理大港開唱復辦的工作。

大港開唱17年前開始成形，2006年開始固定在高雄舉辦音樂祭，是許多民眾熱愛的活動之一，但主辦單位2019年9月11日無預警宣布，由於感受不到市府對大港的支持，未來可能會有更多無法克服的困難，因此決定2020年不繼續舉辦。

時任高雄市長的韓國瑜批評，大港開唱內容「下流」、滅火器樂團更是「貶低藝術」，引起許多人的不滿。當時時力議員黃捷曾在議會質詢，「那請問市長在公開場合說『他奶奶的』、「用屁眼看你」，難道就比較高尚嗎？」

時任行政院副院長的陳其邁也回應，大港開唱是台灣最大的民間音樂祭，相當成功，深受年輕人喜愛，若帶著政黨的顏色，很多獨立樂團都會被說成「下流」或是「不入流」，這是以偏概全，「應該要把大港音樂祭還給高雄人還給文化人。」

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