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三倍券用起來！嘉義天赦手編「時中帽」超夯　優惠只到7/31

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▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽。（圖／嘉義縣政府提供）

▲陳時中日前南下嘉義就頭戴溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽，「時中帽」因此聲名大噪。（圖／嘉義縣政府提供）（圖／嘉義縣政府提供）

記者黃巈禾／綜合報導

嘉義縣日前為了歡迎衛福部長陳時中到訪，特別向溪口鄉天赦竹編發展協會訂製一款手編竹帽送給陳時中，沒想到這頂「時中帽」意外爆紅，協會訂單接不完。政府15日起實施三倍券，嘉義縣長翁章梁順勢在臉書宣傳，每頂定價3000元，若頂購10頂至20頂則優惠85折，20頂以上以75折優惠到31日止，歡迎大家把握機會。

天赦手編竹藝是嘉義縣非常重要的文化資產，也是溪口鄉特有的傳統工藝，而天赦代表「天赦免」，是「平安」的意思，新冠肺炎疫情天佑台灣，台灣平安。而陳時中戴的這頂草帽，是以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法手編製成，一個竹藝師傅必須花費至少1天以上時間，才能完製一頂竹帽，耗工廢時，每頂造價3000元。沒想到，天赦草帽在陳時中加持後聲明大譟，協會理事長邱明正和蔡世緯等人表示，接到幾十頂訂單。

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽。（圖／嘉義縣政府提供）

因詢問度太高，天赦竹編發展協會推出優惠訂購，每頂定價3000元，若頂購10頂至20頂則優惠85折，20頂以上以75折優惠，優惠時間到7月31日。因應三倍券15日起上路，推廣嘉義傳統的工藝文化，翁章梁在臉書公布這項消息，說這頂天赦草帽是夏季時尚單品，是竹時尚，也是嘉義新美學，同時，他也貼出訂購網址連結（https://forms.gle/MEbSN9BfjwWLh2Bt7）。

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