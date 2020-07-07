免飛澎湖！嘉義直接看「花火節煙火」　秘藏地點曝光

▲澎湖花火節從7月6日至9月3日為止。（圖／Anthony Liou授權提供）



網搜小組／鄒鎮宇報導

台灣防疫成效良好，疫情限令解封後，澎湖更成為民眾旅遊首選。花火節6日晚間發射開幕煙火，讓不少民眾嘆為觀止，沒想到網友Anthony Liou 直接在嘉義隔海拍攝，驚艷的美照讓不少網友嘆為觀止。

2020澎湖國際海上花火節6日晚間在澎湖觀音亭登場，除了煙火登場之外，還有300台無人機配合《復仇者聯盟：終局之戰》的經典配樂，讓現場民眾驚呼連連。

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▲▼嘉義可以直接看到澎湖花火節的煙火。（圖／Anthony Liou授權提供）



Anthony Liou在臉書社團「嘉義之美」PO出 3張澎湖花火節的美照，畫面中除了拍攝到花火節的開幕煙火之外，還有湖仔內重劃區、北迴歸線太陽館、故宮南院等地點。

網友看完紛紛留言，「好美喔！」、「嘉義就看的到了 不用飛澎湖啦」、「哇，真的嗎？好漂亮欸」、「很清楚欸」、「有夠強大，太漂亮！真羨慕住在嘉義」、「在竹崎鄉白杞村的仙腳趾觀景台」。

對此，Anthony Liou 進一步解釋，拍攝地點位於 阿里山公路方向的太平、半天岩，但須看當天的環境、天氣而定，想看清楚的煙火還是得憑運氣。

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