川普擬對中國祭出行政命令　白宮幕僚長：重新界定平衡關係

▲美國總統川普繼續就中國問題祭出對策。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）6日向記者表示，總統川普正考慮祭出幾項行政命令，包括製造業、移民問題，以及處理中國問題，最終要重新定下兩國間的關係平衡。他說這是國會無法完成的事情，就透過行政命令來解決。

路透社報導，梅多斯表示白宮正在處理一些早就存在的問題，移民問題和製造業工作機會等問題，「最後就是中國，我們需要做的事就是，重新界定關係平衡。」

▲梅多斯（Mark Meadows）向記者透露白宮未來動向。（圖／達志影像／美聯社）

川普自2017年開始，就嘗試透過廢除《童年抵達者暫緩驅逐辦法》（DACA），讓這項保護成千上萬名年幼時就跟隨父母非法入境之兒童的法律失效，也順便打掉前總統歐巴馬（Barack Obama）任內的政績，最終更可能將64萬9000名，常被稱為「追夢者」（Dreamers）的非法移民驅逐出境。不過最高法院6月已宣布廢除命令無效，擋下川普的行政命令。

梅多斯上《福斯新聞》（Fox News）受訪時指出，「我們會就好幾項和處方藥的藥價有關的議題進行檢視，而國會做不到的事情，我們會把它們完成。」目前尚不清楚，針對中國或製造業的行政命令細節為何。