美軍雙航母南海表演「危險科目」夜間起降　解放軍2018年才首次完成

▲美軍雙航母在南海表演了一整夜的「夜間起降」。（圖／取自USS Nimitz (CVN 68)臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

美軍派遣尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）與雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）的雙航母陣容，前往南海演習，艦載機F18更大秀危險性相當高的演訓科目「夜間起降」，宣示美軍的海軍航空飛官飛行技術優越，可以24小時不間斷輸出戰力。

航母艦載機白天起降與夜間起降，擁有相當大的差異，白天起降以目視為主、儀器為輔，但是到了夜間航空母艦的跑道燈，就只是在茫茫大海中的一點微弱星光，在降落的過程就宛如把飛機朝那個微小的光點「撞過去」，再加上航母會受到海浪影響，造成起落浮動，要能夠安全降落，除了飛官本身的經驗與技術之外，還更加仰賴飛官與指管人員之間的溝通默契。

解放軍的首艘航空母艦「遼寧號」2012年開始服役，2016年才正式宣布具備戰力，執行戰鬥任務，直到2018年由殲-15戰機完成「歷史性的首次夜間起降」。

《中國國防報》曾形容，如果白天艦載機降落在移動的航母上的難度是1，降落在靜止的航母上的難度是2，那麽晚上降落在移動航母上的難度至少是5。

據了解，即便美軍在這次南海演訓幾乎表演了一整夜的夜間起降，但是目前具備夜間起降資格的艦載機飛官，仍不到所有飛官的1/3，可見其難度之高。

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