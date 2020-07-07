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姪女新書大爆「川普逃稅」黑幕　出版禁令解除提前發行

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▲▼ 。（圖／翻攝自推特／Mary Trump）

▲該書先前被川普的弟弟羅伯特告上最高法院，暫時阻止出版。（圖／左／翻攝自賽門舒斯特出版社官網，右／翻攝自推特／Mary Trump）

記者崔子柔／綜合報導

川普姪女瑪麗（Mary Trump）的新書《太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》（暫譯，Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)將在本月14日發行，內容不但爆料川普的逃稅內幕，也把家族黑歷史寫進去。

根據《CNN》報導，美國賽門舒斯特出版社（Simon & Schuster）今日宣布，法官已解除對此書的暫時出版禁令，「這本書的需求量很高，大家相當感興趣，所以我們還決定將發行日期提前2周」。

賽門舒斯特出版社官網指出，這本240頁回憶錄中形容，川普是個「損壞的人」，身上還有「致命的缺陷」，這些缺陷「威脅著世界的健康、經濟安全和社會結構」。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普前國安顧問波頓（John Bolton）上月也推出新書，內容指責川普貪污而且不稱職。（圖／達志影像／美聯社）

雖然對出版社的禁令已解除，但對瑪麗個人的禁令仍有效，所以她目前無法對外發表意見，瑪麗的發言人克里斯（Chris Bastardi）表示，「川普不讓瑪麗說話，讓人更想知道他到底在怕什麼。」

川普的弟弟羅伯特（Robert Trump）先前以違反父親遺囑中的保密協議為由，入稟紐約州皇后郡遺囑認證法院，要求阻止該書出版，在該法院駁回案件後，他又告到紐約州最高法院。法官當時則要求在裁定該保密協議是否有效之前，暫停瑪麗的新書出版，並針對瑪麗個人發布禁令。

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