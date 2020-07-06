遭酸「年紀小卻迂腐」　李眉蓁回擊：不知道蘇貞昌阿伯有什麼問題！

▲國民黨市長補選參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選選戰於8月15日即將登場，各候選人的財產申報也隨之公開。其中，以國民黨參選人李眉蓁所申報的土地、房產最多。民眾黨市長補選參選人吳益政說是她「嫁到好尪」，不過李眉蓁則回應：「應該是我老公娶對老婆吧。」另外，她也主動提及蘇貞昌嗆她年紀小卻很迂腐，李則說：「我不知道蘇貞昌阿伯到底有什麼問題。」

▲國民黨市長補選參選人李眉蓁到市場拜票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市長補選選戰即將開打，各候選人的財產申報也隨之公開。其中，以國民黨參選人李眉蓁與丈夫名下共有14筆土地、7筆房產，其中有8筆土地、3筆房產來自繼承。李眉蓁與丈夫共有4968萬的房屋貸款，名下存款則為100萬元新台幣。對此，申報財產最少的民眾黨市長補選參選人吳益政說是她「嫁到好尪」，李眉蓁則說：「嫁好尪？所以，選老公跟選市長一樣重要，而且我覺得應該是我老公娶對老婆吧。」

而記者問名下兩個財產地段都還滿好的，是來拿投資嗎？李眉蓁說：「不是投資，一間是我爸爸在住的，我拿來貸款，這次要選舉。第二個我本來要搬過去那邊，但是因為小孩問題，目前還沒有，我如果搬過去沒有人幫我顧小孩。」

至於李眉蓁日前酸民進黨參選人陳其邁裝年輕，已是「叔叔」卻洗腦年輕人，遭行政院長蘇貞昌批她年紀小，卻很迂腐。李眉蓁主動回應：「大家都知道，爸爸的朋友，比爸爸年紀小叫做叔叔是正常的。至於蘇貞昌院長回說，現在的年輕人想法有點迂腐，我不知道蘇貞昌阿伯到底有什麼問題。」