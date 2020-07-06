「雙陳」高雄同框 　陳時中大讚陳其邁：防疫指揮官的指揮官！

▲陳其邁及陳時中參加高雄市醫師公會會員代表大會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選投票將於8月15日登場，民進黨市長補選參選人陳其邁，5日晚間出席高雄市醫師公會會員代表大會，感謝醫界在新冠肺炎疫情中，與政府一同合作。衛福部長陳時中也同台與會，他稱讚陳其邁「是防疫指揮官的指揮官」，也祝福他能心想事成。

▲陳其邁及陳時中參加高雄市醫師公會會員代表大會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁，5日晚間參加高雄市醫師公會會員代表大會，人氣很夯的衛生福利部長陳時中也一同出席，共同頒獎表揚。陳其邁受訪表示，他常常參加醫界聚會，跟醫界是非常熟識的朋友，尤其這次跟「阿中」部長一起來，就是要感謝高雄醫界在防疫過程的盡心盡力，大家都是防疫國家隊的一員，力抗新冠肺炎，也獲得國際的肯定，雖然卸任，但還是會跟部長通電話了解防疫狀況。

而陳時中則表示，陳其邁是非常非常優秀的人才，回來為高雄市服務，是高雄市之福，他也提及今天來高雄，是因為非常想念陳其邁，陳時中說：「防疫時我是指揮官，但陳其邁其實是『防疫指揮官的指揮官』，在行政院溝通協調，讓行政效率能夠變快，防疫工作才能順暢，防疫期間沒有他在行政院跟各部會之間協調努力，沒辦法這麼順暢，特別來這邊表現懷念，希望他能心想事成。」

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