質詢代理市長　李眉蓁嗆辣發言：8月15日後不是民進黨是我當市長！

▲李眉蓁市政總質詢 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁6日以高市議員身分，在高市議會進行總質詢，她一開場就有自信的說：「這次可能是我最後一次總質詢，未來可能會坐在楊代理局長的位置」，並且質詢勞工局代理局長，為何對於不同顏色的議員有不同的回答，她嗆辣回應：「我看你應該是搞錯方向，8月15日後不是民進黨做市長，是我李眉蓁當市長。」

▲李眉蓁說這可能是她最後一次總質詢 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議會6日市政總質詢，身為現任議員，也同為國民黨市長補選參選人的李眉蓁，一開場就相當有自信說：「這次可能是我最後一次總質詢，未來可能會坐在楊代理局長的位置，我要先感謝代理團隊辛苦了。」這也是難得一見的市長參選人質詢代理市長的畫面。

質詢過程中，李眉蓁強調「高雄市就是我的事」，並且面對代理市長楊明州，自信滿滿表示「你們也有可能交接給我」，當場將總質詢轉為「預習交接施政報告」。

李眉蓁另於勞工議題上點名勞工局代理局長，認為代理局長先前面對同一個問題，對藍綠議員卻有不同的答詢內容，提高分貝說：「我看你應該是搞錯方向，8月15日後不是民進黨做市長，是我李眉蓁當市長，你可能搞錯了。兩個人做不一樣的回答，我請你搞清楚狀況。」會後李眉蓁解釋，她是社政召集人，不滿局長竟分顏色回答，才藉由這個時間提醒他以後保持行政中立。

李眉蓁也表示，這可能是最後一次總質詢因此很珍惜這次機會，甚至對未來願景也提及希望能將輕軌延伸到左營高鐵站，讓大家出國更加方便，輕軌用處大的話，民眾接受度也會較高。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

【更多新聞】

補選政見會「無交叉詰問」3人隔空交火...陳其邁：我是一個準備好的候選人

「雙陳」高雄同框 陳時中大讚陳其邁：防疫指揮官的指揮官！