補選政見會「無交叉詰問」3人隔空交火...陳其邁：我是一個準備好的候選人



▲高雄市長補選參選人，由左至右為民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政。（組合圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市選委會5日召開市長補選參選人公辦電視政見會議，經三方協商達成共識，敲定8月1日下午2點30分在市府四維中心地下室大禮堂舉行，但沒有交叉詰問。對此，民進黨市長補選參選人陳其邁表示自己是個準備好的市長候選人，而李眉蓁團隊則表示對於不能交叉詰問感到可惜，吳益政團隊則希望辯論能玩真的。

高雄市選委會5日召開市長補選參選人公辦電視政見會議，經3人協商達成共識，敲定8月1日下午2點30分在市府四維中心地下室大禮堂舉行，以政見申論、現場提問、綜合結論三部分為主，不進行交叉詰問。



民進黨市長補選參選人陳其邁說：「我們隨時都在準備，也做好準備，我是一個準備好的市長候選人。更重要的，我們未來希望2年能當4年用，在2年內完成4年的施政目標。」他說；「我相信候選人在政見會的時候應該也要向市民說明清楚，不僅要有政策規劃能力，政策的可行性、政策的行政經驗，我想也都會面對市民的檢驗。這個部份我做了充分的準備，希望能在政見會時向市民好好說明。」

國民黨市長補選參選人李眉蓁則是由發言人鄭照新出面說明，他提到，尤其是吳益政及李眉蓁陣營代表對於中選會法規規定，不能交叉詰問覺得很可惜，表達遺憾但尊重。

他補充：「各陣營會認真準備，可以提出因應高雄新情勢的新政見，年輕人，國際情勢，疫情後發展，不是上次上次市長選舉環境，提出因應新環境高雄如何突破瓶頸，不是拿2018政見，期待各陣營能提出新格局、新變化、新觀念的新政見。」

而民眾黨市長補選參選人吳益政則透過競選辦公室主任王詠沛指出，這只是進階版的政見發表會，沒有候選人交互詰問，公辦辯論有名無實，礙於目前法規限制，期待市長辯論可以玩真的。並呼籲其他兩位候選人可以一起來促成，有候選人交互詰問、真槍實彈的市長辯論會，最好是由公共電視來舉辦，時間愈早愈好。