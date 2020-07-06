買飲料違停「害嬰兒車只能推到雙黃線」　三峽男怒嗆檢舉達人：多少錢我花得起

▲為了買飲料三峽男違停怒嗆檢舉達人「多少錢我花得起」。（圖／翻攝自我是三峽人）



記者陳豐德／新北報導

新北市三峽區一名周姓男子5日晚間開著廂型車，前往民生街當地知名的飲料店，閃雙黃燈將車子違停路旁後下車買飲料，讓後方一名推著嬰兒車的爸爸不得已，只好推著孩子跨到雙黃線上，一名騎士目睹到此景象按喇叭勸阻並蒐證，騎士與周男爆發口角衝突，周男還反蒐證怒嗆「多少錢我花得起啦，趕快拍！」事後還將騎士照片PO網，直說「還我們在地三峽的純樸」引起熱議。

周男在臉書社團《我是三峽人》中貼出騎士相片說，5日晚間9時許他到民生街買飲料，「做了不良示範紅線違停，抱歉貪一時方便，但是也告訴此視頻（影片）主角被開單本人甘願，但是你態度好一點，已經打雙黃燈你看無嗎？馬路這麼大條在找碴？就算被大家砲我也開心，爽！不管是天龍人還是什麼人，還我們在地三峽的純樸，絕對不刪文」，在最後還說真心覺得很多店家都被你害慘了。

沒多久騎士也貼出行車紀錄器及蒐證影像反擊，畫面中可看到一輛銀色廂型車打了雙黃燈並排在違停的機車旁，整個車道目測約剩下70公分可通行，騎士看到後先按了幾聲喇叭提醒，一名推著嬰兒車的爸爸逼不得已，只好將孩子推到雙黃線上。

▼爸爸為了閃避違停箱型車推著嬰兒車至雙黃線上。（圖／翻攝自我是三峽人）



誇張的是騎士提醒周男這邊不能停車，周男仍下車穿越馬路要購買飲料。目擊的店家老闆娘表示，當時駕駛已經下車來取飲料，但騎士又回來錄影，駕駛覺得騎士是不是刻意找碴，才因此爆發口角衝突。周男還嗆騎士「拍清楚一點啦知不知道，這麼愛檢舉喔，繼續檢舉啊，三峽檢舉達人喔？」臨走前還撂下一句「多少錢我花得起來，趕快拍！拍好一點！」

影片曝光後引起在地人熱議，有人力挺檢舉達人「不要把三峽人的純樸當作違規的藉口！」、「往前靠邊停很難？多走幾步而已做不到？」、「你一台車直接佔一個線道耶，打雙黃燈萬能的話你怎麼不去飛機跑道打雙黃燈」、「請問一下誰告訴你閃純樸的雙黃燈就可以違停，你當作吃了無敵星星是不是？」、「你有看到推嬰兒車的都繞過你違停車走到馬路中間了沒。還敢po文」。

也有人不滿檢舉達人出沒直說「不懂到底是在酸什麼，你們都做得很好，沒臨停過？捫心自問啦！」、「這個社會真的是抓耙子當道」、「 這人一直到處拍！」也有人瞎起鬨說肯定是飲料店太好喝了，「泡泡龍真好喝。值得啦！」、「臉有夠腫，可是泡泡龍就是讚啦！」

▼周男將騎士的照片PO的地方社團，並說還我們在地三峽的純樸。（圖／翻攝自我是三峽人）

