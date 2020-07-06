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鄰居天天檢舉油煙、違停！早餐店生意做不下去...老闆怒掛布條對嗆

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▲▼台中南屯早餐店，天天被鄰居檢舉，老闆氣炸。（圖／東森新聞）

▲台中南屯早餐店，天天被鄰居檢舉，老闆氣炸。（圖／東森新聞，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

天天被找碴！台中南屯一間開了2年多的早餐店，多次遭鄰居檢舉，從店家排油煙汙染到客人違停，全部錄影投訴，讓老闆非常生氣，甚至掛起布條槓上對方，更出面控訴鄰居惡意檢舉，「生意都做不下去」。

《東森新聞》報導，南屯這間早餐店，開店兩年多來幾乎天天被一名婦人檢舉，老闆甚至常常和對方在店外發生口角，雙方錄影存證各執一詞，讓老闆非常無奈，大嘆生意都做不下去了。

▲▼台中南屯早餐店，天天被鄰居檢舉，老闆氣炸。（圖／東森新聞）

其實，這名婦人聲稱，自從早餐店開幕以來，由於她長期聞到油煙味，已經忍無可忍了才會檢舉。不過，店家老闆卻無奈表示，隔壁店家和2樓都沒聞到煙味，加上排油煙也是從2樓排出去，「她住1樓怎麼會聞到，我真的想不懂」。

事實上，婦人不僅對排油煙有意見，就連現場的違停汽機車也照樣檢舉，導致不少客人直接不上門消費。這讓老闆直接氣炸，控訴婦人惡意檢舉，「每天亂到我們不知道怎麼做生意」，6月份營業額掉了將近快3成，算完薪水發給員工後，還讓他倒貼好幾千塊。

▲▼台中南屯早餐店，天天被鄰居檢舉，老闆氣炸。（圖／東森新聞）

老闆最後乾脆硬起來，直接掛了紅布條槓上婦人，上面寫著「隔壁鄰居說要天天檢舉，直到我倒店（不是第1、2間）。感謝警察局／環保局（天天）蒞臨指導，讓本店越來越好！」

▲▼台中南屯早餐店，天天被鄰居檢舉，老闆氣炸。（圖／東森新聞）

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