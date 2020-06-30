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就是愛臨停！南港半年違規停車告發逾6千件　警提醒：引發事故有肇責

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記者張君豪／台北報導

根據內政部警政署2019年統計資料顯示，全台舉發「違規臨時停車」約119萬件、「違規停車」約278萬件，總計397萬件，比重占交通違規總數高達三分之一。違停引發的交通意外、阻礙車流問題相當嚴重。30日北市南港警方秀出數據，光是南港區今年上半年臨停違規開罰數量較就高達6402件！

▲南港警方統計20年上半年度民眾愛違停，告發逾6千件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警方統計20年上半年度民眾愛違停，告發逾6千件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警方統計20年上半年度民眾愛違停，告發逾6千件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警方統計20年上半年度民眾愛違停，告發逾6千件。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警分局表示，警方統計從今年起到6月29日止，南港區違規（臨時）停車熱點路段依序為：南港路一段（舉發1832件）、忠孝東路六段（舉發1580件）、研究院路二段（舉發1522件）及南港路三段（舉發1468件）。

警方呼籲駕駛人，停車、臨時停車時應將車輛停至停車格或停車場，若貪圖自身一時方便而違規臨停，將可能造成交通堵塞或導致汽、機車追撞發生車禍，且必須負擔肇事責任。

南港警方強調，將持續針對上述路段之「併排停車」、「消防栓前停車」、「公車站牌10公尺內」、「於身心障礙停車格位違停」、「在公告列管消防通道」及「在標線型人行道」等重大違規停車行為加強執法，以確保交通安全及順暢。

南港警分局交通組表示：根據《道路交通管理處罰條例》第55條規定「違規臨時停車」將處新台幣300元以上600元以下罰鍰、第56條規定「違規停車」將處新台幣600元以上1,200元以下罰鍰，此外，「併排停車」因高度影響行車安全，將處新台幣高達2,400元罰鍰。警方呼籲駕駛違規停車不僅容易受罰、且可能導致車禍傷亡，希望用路人守法確保交通安全。

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