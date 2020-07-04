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長江2020第1號洪水通過三峽大壩　強降雨持續下游恐再發超警戒洪水

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▲大陸長江2020年第1號洪水通過三峽水庫，削峰率達3成。（圖／翻攝央視）

▲大陸長江2020年第1號洪水通過三峽水庫，削峰率達3成。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸目前已全面進入主汛期，長江今年第1號洪水2日通過三峽大壩，綜合陸媒報導，洪峰流量達到每秒53000立方公尺，三峽水庫控制下洩流量每秒35000立方公尺，攔蓄削減洪峰達3成，持續減輕中下游防洪壓力。不過，長江中下游將持續發生強降雨，部分地區、支流仍有發生超警戒洪水危機。

▲大陸各地進入主汛期，強降雨持續作用下，多地仍有超警戒洪水發生風險。（圖／翻攝央視）

▲大陸各地進入主汛期，強降雨持續作用下，多地仍有超警戒洪水發生風險。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，受強降雨影響，三峽水庫2日入庫流量達每秒5萬立方公尺，形成「長江2020年第1號洪水」。長江水利委員會昨（3日）表示，洪水目前已被三峽水庫有效攔蓄，削峰率高達3成，「有效地緩解了長江中下游乾流防洪壓力。」

截至3日下午3時，三峽水庫水位為149.14公尺，超過汛限水位4.14公尺。長江水利委員會水文局同時發布長江乾流城陵磯河段、水陽江洪水黃色預警，未來數日，漢口至南京河段將達到藍色預警標準。

▲大陸長江委水文局發布今年長江第1號洪水在上游形成。（圖／翻攝央視）

▲大陸長江委水文局發布今年長江第1號洪水在上游形成。（圖／翻攝央視）

根據預測，未來一周內長江流域還有三次強降雨過程，受其影響，向寸區間支流、烏江中下游、三峽區間、清江、漢江中下游、洞庭湖湖區及長江中下游幹流將發生明顯漲水，長江幹流城陵磯附近地區、烏江中下游及部分中小河流可能發生超警戒洪水。

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