港區國安法實施　鄭文燦：歡迎港人來台居住，建立友善制度

▲桃園市長鄭文燦2日針對媒體詢問有關港區國安法通過有何看法時表示，地方政府歡迎港人來台居住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／中央社

桃園市長鄭文燦2日表示，港區國安法施行後，除港人外，在香港活動的外籍旅客也受影響，台灣應做為港人移居的選項之一，地方政府歡迎他們來台居住，但重要的是建立友善制度。

鄭文燦上午出席「2020桃園鍾肇政文學獎」徵文倒數記者會後接受媒體聯訪，記者詢問「香港特別行政區維護國家安全法」實施首日出現許多狀況有何看法。鄭文燦說，港區國安法通過後，北京政府可以在港設置各種國安機構，除了香港人，在香港活動的旅客包括外國人也都會受影響。

鄭文燦指出，這對香港未來的發展，特別是香港過去能享有的言論自由，一定會受到很大的限制，當然，這不是只有對香港人，對台灣也會有所影響。

他說，過去中國所宣稱的一國兩制已經走到終點，國安機構駐港後是朝向一國一制的方向發展，這對於香港人來說是一個直接的威脅，香港有很多反抗運動，也有人想逃離香港。

鄭文燦指出，世界各國都在聲援香港，不管是移居到台灣或在台灣投資就學，台灣應該做為香港人的選項之一，政府也有整套的措施，地方政府歡迎香港居民來台居住，但重要的是建立一套友善的制度。

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