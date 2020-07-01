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港版國安法通過　鄭文燦全力協助港人移居桃園

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▲港版國安法通過，鄭文燦將協助港人移居桃園。（圖／資料照）

▲港版國安法通過，鄭文燦將協助港人移居桃園。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦身兼「中華港澳之友會」理事長，針對港版國安法30日通過表示，前一陣子已有不少香港朋友，透過親友到桃園看房準備移居台灣，市府將提供必要資訊協助；鄭文燦說，港版國安法的通過，代表香港的一國兩制已走到終點，全世界支援港人追求自由民主應是共識。

▲港版國安法通過，鄭文燦將協助港人移居桃園。（圖／資料照）

▲桃園青埔因有高鐵和機捷，吸引港人移居桃園。（圖／資料照）

對於鄭市長透露，不少香港朋友透過親友到桃園看房情事，一名房仲業者指出，港人移居台灣，桃園市則以青埔地區為首選，青埔之所以是港人最愛，係因鄰近桃園機場，區內有高鐵和機場，擁有便捷的陸空交通，以及大面積的綠地，成為港人的喜愛。

▲港版國安法通過，鄭文燦將協助港人移居桃園。（圖／資料照）

▲青埔綠地面積多。（圖／資料照）

據了解，去(2019)年12月桃園市議員牛煦庭於市議會提出臨時動議，認為桃園市位處國門之都，應提出具體方案支持香港，成為跨越藍綠白的共識。鄭文燦當時回應，市府將跨局處成立「友善香港小組」，近期有許多企業來訪，主要是表達香港人移居台灣，桃園市府可以興建「小香港」社區，包括能夠在教育方面給予他們支持，他認為，桃園住宅價格僅台北的1/ 4，非常具有吸引力，而且距離機場近，港人要回香港也方便，拜會者也提到可以港台兩地兩邊跑。

鄭文燦也認為，香港人才國際化，也對國際機場營運相當感到興趣，因為香港機場營運非常具有國際效率的，也在積極尋求有無可能香港的機場產業到桃園來發展。

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