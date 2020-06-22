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崑山科大辦學卓越再添喜訊　科技大學評鑑全項目獲得通過

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▲崑山科技大學辦學優異，108學年度科技大學評鑑結果，全數獲得通過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學辦學優異，108學年度科技大學評鑑結果，全數獲得通過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學辦學優異，日前教育部公布2020年「高等教育深耕計畫」審查結果，該校已連續3年榮獲補助，總補助經費更榮登私立科大全國第一，表現亮眼，近日再傳捷報，108學年度科技大學評鑑結果，該校在校務經營與發展、課程與教學、學生學習確保與成效、校務經營績效與自我改善等4大項，全數獲得通過！

崑山科大日前接受教育部技職司委託社團法人台灣評鑑協會辦理的「108學年度科技大學評鑑」，在全部的審核項目中皆獲得通過。當教育政策不斷革新，定期檢視辦學成效，才能確保高教品質，而現今大學採週期性進行評鑑已成為確保教育品質及辦學成效的重要方法之一。崑山科大辦學方針符合教育部期許，在全校師生及行政團隊的努力之下，更透過積極爭取教育部經費，以及企業產學來挹注經費，不斷為學生提供最豐沛的學習資源，打造優質的進修環境，確保學生在畢業前，能成為企業可用之才。

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在校務經營與發展方面，該校從過去的教卓計畫、典範科大計畫及現在的高教深耕計畫，皆獲得政府部門高額補助，對學校發展助益甚大；訂定中長程校務發展計畫的同時，也建立管考機制；重視產學合作及實務連結，產學合作金額逐年提高，並7度榮獲中國工程師學會認可產學合作績優單位；設置創新教學暨校務研究中心，也配合行政院「5+2產業創新策略」，聚焦綠能科技、文化創意、智慧生活及智慧機械等四大產業，持續推動產學實務接軌與研發工作。此外，該校不忘善盡社會責任，今年初再通過3件「善盡大學社會責任」USR補助計畫，並與地方政府偕同改善地區空污、社造及排水問題。

在課程與教學方面，圖書資訊館持續充實數位資訊設備，透過教育訓練推廣電子資料庫服務，使用次數增加3.8倍，線上及光碟期刊檢索人次皆有成長；通識教育中心購置「中文能力雲端診斷系統」，提升學生中文表達能力；針對進修部學生，適度安排跨領域選修課程，培養第二專長；該校自106年起即獲得「技專校院推動教學創新先導計畫」，開設了問題導向學習、微學分、深碗及創新創業等課程，培育學生具備跨領域學習、問題解決、自主學習及創新創業能力；此外，2018年獲得教育部教學實驗研究計畫補助13案，積極推動教學研究。

▲崑山科技大學辦學優異，108學年度科技大學評鑑結果，全數獲得通過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在學生學習確保與成效方面，崑山科大獲教育部推動教學創新示範楷模學校，為南部第一所建置「全校型智慧環控PBL教室」的大專院校，可近端與遠端擴展教學延伸性，透過該設備能即時與非同場域的學生們進行教學互動，有效改善教學空間的侷限性。此外，教師推動數位教學，榮獲教育部數位學習認證通過數量累計有45件，為全國技職院校第一。電算中心更進一步建置「崑大智慧雲」大數據分析，支援AI課程教學，提升學習成效；該校也積極鼓勵學生參與競賽、考取證照，也有對應的獎金可申請。

在校務經營績效與自我改善方面，崑山科大每年獲得產官學研經費補助達6億元以上，建立專業服務團隊、建置「在地經濟虛實營運場域人才培育」等多項教學實務環境，與國家產業政策相契合；並積極爭取委訓計畫課程，獲臺南市政府「職業訓練績優單位」的肯定；此外，也建立系所品保檢核機制，申請不同專業評鑑機構之品質保證認可，持續精進教學方式，確保系所品質能達一定水準。

崑山科大李天祥校長感謝學校教職員生積極爭取企業產學，及教育部計畫補助挹注競賽經費，致力為學生提供利多；校內近年來每年均編列逾1億的學生各類獎助學金，如專業競賽或證照獎助學金、經濟不利學生助學金、畢業生創（就）業基金等，讓學生在學期間能夠獲得最多的資源，創造跨域競爭力，畢業後能立即成為企業可用之才。

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