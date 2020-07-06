假Coser女大生跑給媒體追　露裙底「轉貼照片」也觸法！警將續追

▲PF32「下空假Coser妹」現身！離開警所時跑給媒體追。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

23歲李姓女大生4日在北市圓山花博公園舉辦的亞洲動漫創作展當眾掀裙，裸露下體，甚至露出第三點讓參展民眾拍攝，照片曝光後引發網友批評，有4名網友透過網路向警方檢舉，中山警方著手偵辦，女大學生6日下午3時許到警所接受偵訊，離開警所時跑給媒體追，中山警方證實全案將依公然猥褻罪嫌函送台北地檢署偵辦。

▲PF32「下空假Coser妹」現身！（圖／記者黃彥傑攝）

中山警方表示，從4日晚間陸續接獲民眾網路報案，反映該女趁花博園區舉辦動漫展活動，穿著Coser服裝打扮，卻未穿著底褲在會場活動，並在圓山花博公園爭艷館前廣場，刻意裸露下體供人攝影觀覽。

警方受理報案後，調閱監視器、比對民眾提供網路相關影像，鎖定一名女大學生涉有重嫌，查知該女生為北部某大學之學生，警方透過校方並於6日下午連絡上女大學生，警訊後依刑法公然猥褻罪嫌函送台北地檢署偵辦。

李女身穿連身衣出來之後，先是大方跟記者揮手說：「嗨~~~你們為了收視率也是很辛苦齁！」、「靠腰擋路，他們這樣也是滿累的，他們滿可憐的，他們也是要交差。」說完這些之後，隨即與男友快步離去。

雖然警方迅速找到引發廣大網友討論、撻伐裸露「黑森林」女Coser到案，但此案例也引發不少網友討論；有網友提出憂慮，若該女大生在活動中裸露下體供人拍攝明顯違法，事後散播、轉傳相關照片影像網友眾是否也涉觸犯散播猥褻物品違法行為？對此中山警方表示，不論是公然裸露，或者意圖供人瀏覽的拍攝重製、網路轉傳散播都有觸法之虞，呼籲民眾切莫因一時好玩轉傳，相關猥褻圖片以免觸法。

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