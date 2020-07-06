「假Coser妹」攝影師男友辯「不小心曝光」　警：各種角度都有...

記者黃彥傑、張君豪／台北報導

4日出席亞洲動漫創作展的一名業餘COSER女大生，當眾裸露下體照片經網友廣傳後，甚至有4名網友透過警政署線上報案系統檢舉這名女大生行為涉嫌公然猥褻，轄區中山警方6日下午連絡上這名女大生，她在6日下午3時許進入中山警分局圓山派出所接受警詢，特別的是女學生在攝影師男友陪同下進入警所，並幫女學生向警方緩頰，辯稱照片是女友在轉身、蹲坐時不慎曝光。

▲女大生6日赴警所接受偵訊、男友攝影師全程陪同。（圖／記者黃彥傑攝）

▲女大生6日赴警所接受偵訊、黑森林男友攝影師全程陪同。（圖／記者黃彥傑攝）

拍攝女友下體的攝影師身穿黑色POLO衫、灰色長褲，戴著口罩低調在派出所內關切，但警方對女大生男友說法存疑，因為女學生活動中裸露下體照片在活動過後陸續被上傳臉書社群軟體，而且站立、回頭、蹲姿角度都有，並非單一人所拍攝。

警方初訊後，對於該男友辯稱女大生因為轉身不小心、臀部才被拍攝說法持保留態度，另外也將追查男攝影師照片是否有刻意外流，或有其他民眾拍攝流傳。

另外，部分照片顯示，女大生有刻意撩高裙角或張開雙腿的動作，警方對外僅表示，案件是否構成刑法公然猥褻、或者觸犯社維法仍需送交地檢署及所管轄行政法庭裁定。

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