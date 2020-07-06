假Coser露下體後對決網友！被指神隱...她拒關臉書直嗆：打X太累 抱歉

▲同人展下空團拍！假coser妹「神隱1天」持續在自己臉書回應批評。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

日前在亞洲動漫創作展掀裙露下體遭不少參加活動網友撻伐的女Coser引發軒然大波，轄區中山警分局圓山派出所證實，因刑法公然猥褻屬於公訴罪，加上警方已接獲不少網友檢具照片檢舉，警方將依法偵辦，並強調目前電話、傳喚動作均連絡不上這名涉案Coser，警將依刑訴法規定制發傳喚通知書，若女主角再不到案警方會將案件移送地檢署交給檢察官進行後續審理。

▲同人展下空團拍！假Coser妹「神隱1天」火辣回應。（圖／翻攝臉書）

據瞭解，在亞洲動漫創作展中掀裙露下體的女Coser目前仍在台北某大學就讀，女主角在會場中大膽解放身體動作驚動該校校長，校方表示：該女行為已經觸法，校方預計會在9日開會討論對該女行為的獎懲，並坦承；「該女的身心狀態有點特別」

這名女大學生在校目前應就讀大三，卻已申請休學一年半，加上和家人都處於疏離失聯狀態，校方除了針對她脫序行為討論懲處外，也會啟動校安機制對該女學生展開關懷輔導、並提供必要的心理輔導和後續法律諮商服務。

知情人士更透露，該女家庭環境相當疏離，女學生還努力向學考上不錯的學校科系，加上不諳法律才會在盛大的動漫展現場做出大膽且違法的舉動，甚至一般Coser、網紅在網路宣傳上都會使用藝名、化名、甚至另開粉專經營，但該名女學生卻大喇喇在自己臉書選擇在網友「直球對決」行為雖然偏差有觸法之虞，但也呼籲網友請多體諒李女成長過程的家庭背景因素，以免造成憾事。

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