PF32掀裙妹裸下體惹議…粉絲數卻狂漲！私密社團列7規定：長太醜直接踢出

▲掀裙女Coser「個人台灣官方粉絲團」設立7項版規，其中一項是「長太醜會被踢出」。（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／台北報導

台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」展覽期間，台北一名李姓女Coser因沒穿內褲，當場掀裙裸露下體，引發社會爭議，不但讓其他Coser不滿，更引來許多網友到李女臉書瘋狂洗版。不過，記者實際翻閱李女臉書，截至6日為止，她的個人臉書追蹤已超過1萬，至於私密的「個人粉絲團」則有7303名成員在內，只是想加入，「若長太醜恐怕遭踢出」。

李女的「台灣官方粉絲團」中，一共設立了7項加入規則。第一點、以下規則皆由管理員自由心證；第二點、邀妹子「請多多邀請女性成員加入社團」；第三點、必須是場外人「這裡是巴哈姆特電玩資訊站場外休憩區哈啦板社團」假場抓到看心情踢掉；第四點、徵女友；第五點、廣告帳號踢掉；第六點、場外8＋9群列入黑單「由管理員自由心證審判」；至於第七點則是長太醜「視情況禁言或踢出社團」，讓不少人聽完傻眼。

這場亞洲動漫創作展（Petit Fancy ）於4、5兩日舉辦，不過才第一天就爆出有女子未穿內褲、掀裙子給攝影師拍，行徑令不少Coser不滿，認為該名女子造成大眾對Cosplay的負面形象；但李女於臉書聲稱，她就是在做自己，沒什麼好道歉的，這是個臨時起意的社會實驗。

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