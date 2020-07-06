快訊／「中醫改名台醫」挨酸　游錫堃：討論熱烈也有很多正面的

▲立法院長游錫堃出席「第90屆國醫節慶祝大會」。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃昨提議將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」，引發熱烈討論，卻也被質疑操弄意識形態。對此，游錫堃6日受訪時回應，正、反意見都有，就讓社會來討論，「並不是我能決定的。」

游錫堃5日上午出席中華民國中醫師公會主辦的「第90屆國醫節慶祝大會」。他在致詞時提到，「漢醫」有幾千年發展的歷史，漢醫傳到朝鮮半島稱為「韓醫」，傳到日本稱為「漢醫」，只有台灣稱作「中藥」，未來可思考改稱為「台醫」或「台藥」。

消息一出，便在網路上掀起討論，許多網友在PTT留言，「漢方明明很常見」、「西醫傳到台灣也叫台醫？」「叫中醫也算是去中國化？台北市路名要不要先都改一改」、「一件一件來好嗎？華航那時要改好？」、「台中一中趕快改台台一台比較實在」、「下一篇：中國文化大學改名」、「結果是民間的診所、公司要自己花錢改名」。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒則表示，無論是台醫或台藥，在現有的細節用法都可請藥師幫忙把關，特別是中藥或是西藥合併使用的相關問題，若更改名詞也可能牽涉到藥證的發放。

游錫堃6日上午出席立法院黨團協商前受訪，對於改名「台醫」議題引發軒然大波，他表示，「我是覺得正面、反面都有，就讓社會來討論，我覺得討論很熱烈啊，有很多正面的」，對於被質疑淪為意識形態，游錫堃則說，這部分大家交換意見，「並不是我能決定的。」

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