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振興歡樂購！　南投市拚「三倍券」再加碼抽大獎活動！

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▲▼為提升三倍券買氣，南投市公所募集百家以上店家、小吃店，推出「振興歡樂購」加碼抽獎活動。（圖／南投市公所提供，下同）

▲▼為提升三倍券買氣，南投市公所募集百家以上店家、小吃店，推出「振興歡樂購」加碼抽獎活動。（圖／南投市公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

受新冠肺炎疫情影響，民眾減少出門消費，導致全台餐飲、百貨、賣場等實體店受到嚴重衝擊，觀光旅遊的人次也減少許多。為了促進南投的經濟，刺激其他縣市的民眾來南投觀光，南投市公所端出「振興歡樂購，南投再加碼」抽獎，從7月15日到8月底，展開為期1個半月的南投市購物優惠活動。

南投市長宋懷琳6日宣布活動開跑，獎品超值又實用，有年輕人喜歡的機車、平板電腦、智慧型手機，也有居家用品掃地機器人、空氣清淨機等，只要小額消費，就可以有機會抽獎。

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▲▼為提升三倍券買氣，南投市公所募集百家以上店家、小吃店，推出「振興歡樂購」加碼抽獎活動。（圖／南投市公所提供，下同）

市長宋懷琳表示：因應振興三倍券的發放，南投市公所招募有意配合活動的店家，只要消費滿200元，就能獲得一張抽獎券，希望能加深民眾將振興券，使用在南投的意願，讓外地人來南投旅遊，創造出更大的效益。

南投市公所表示，目前已有百家商店加入活動，且陸續增加中，連家樂福都加入合作計畫，民眾可以在市公所網頁，看到合作店家資訊，合作店家也會張貼市公所的logo，方便民眾辨識。

為了要推廣南投小吃，特地開放持有統編登記，免用發票的店家加入，希望可以讓小吃業者也有機會加入，也有很多店家為了這次振興活動，推出了很多額外的優惠，從吃的住的到用的各式各樣都有，南投已經為這次活動做足了準備，就等著大家來光臨了。

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