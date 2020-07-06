南投信義警分局山地義勇警察常年訓練　邀登山高手講授實務課程

▲▼為落實山地義勇警察常年訓練，南投縣信義警分局3日舉行山地義勇警察常年訓練，由新到任分局長呂育騰主持。（圖／信義警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為落實山地義勇警察常年訓練，南投縣信義警分局3日舉行山地義勇警察常年訓練，由分局長呂育騰主持，山警隊長胡錦龍、副隊長甘浩望、山警顧問團長古道弘、鄉長全志堅、玉山管理處秘書邦卡兒海放南等人士也蒞臨會場，表揚績優隊員及幹部，並對於山警弟兄長年的付出表達感謝。

為強化山地義警治安狀況應變處置能力，及提升山區特性、人文素養之瞭解，信義分局安排各項實用課程，特邀南投消防局特搜隊教官松定榮，講授「高山求生技巧及山域事故人命救助注意事項」。

玉山國家公園管理處秘書邦卡兒海放南，講授「執行山地治安維護工作與尊重原住民族傳統文化基本權益」及信義鄉衛生所護理師伍凱麗講授「醫療救護保健（酗酒、酒精中毒防治、心肺復甦、外傷處理）」課題。

會中信義警分局第三組組長講授「申請製造、運輸、持有自製獵槍等法令講解及各項福利措施規定宣導」；第一組家防官史傳授宣導婦幼安全宣導（如家庭暴力防治宣導及通報、學齡前兒童、學齡兒童安全宣導），及分局助教石發財講解示範「警察應用技術」，隊員們均表示課程內容豐富實用，受益良多。

山警隊隊長胡錦龍會中特別頒贈獎勵金，表揚5名績優山警，他們在山區救援及平日協勤方面都有具體表現；分局長呂育騰表示感謝長期為警政工作辛勞付出的協勤民力，每逢信義山區發生山域事件，多虧山警弟兄們無畏風雨的挺身而出，加入高難度的救災行列，才能使得任務圓滿達成，大家無私奉獻的精神實在是令人敬佩及肯定。

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