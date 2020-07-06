南投奧萬大暑假「野百合」盛開！　7月平日住宿、享雙重優惠

▲暑假到來，南投避暑好去處奧萬大森林遊樂區，即日起到16日，平日住宿（非假日時段）享一泊二食雙重優惠。（圖／南投林管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

短暫的梅雨後，全台氣溫驟升，處處蟬鳴唧唧，宣告台灣已進入了夏季時序。新冠病毒肺炎防疫禁足不少人在家而悶壞，正煩惱炎炎暑假何處去？南投縣仁愛鄉的「奧萬大國家森林遊樂區」為鼓勵國人戶外休閒，推出一泊二食雙重優惠方案。

即日起到到7月16日平日（周日到周四），除享有住宿優惠價外，招待每位住宿者免費早、晚餐。南投林管處李政賢處長表示，奧萬大森林遊樂區位於台灣的心臟地帶，海拔高度約1200公尺，平均氣溫比平地低5至8℃。

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天然舒適的闊葉樹森林中，擁有珍貴的「森林三寶」，即優質的「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」。倘佯在奧萬大，不僅可以暑氣全消，更可以休閒養身，遠離都市塵囂，絕對是後疫情時代國民旅遊的最佳選擇。

奧萬大夏季熱鬧非凡，白天蝶飛蟲鳴，鳥禽林間嬉戲；夜晚群蛙歡唱，貓頭鷹低聲傳情，山羌隔山叫陣。尤其正值象徵台灣人民自主性與草根堅韌性的特有種植物「野百合」，即「台灣百合」，處處綻放繽紛，白色大型喇叭狀的花，亭亭風姿，隨風搖曳，別有一番夏日風情。

鳥語花香、涼爽舒適、健康休閒的奧萬大，相關旅遊與住宿即時資訊，可利用「台灣山林悠遊網」或「奧萬大情報站」臉書瀏覽查詢。

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