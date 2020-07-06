天氣酷熱！南投籲中央「前瞻經費」　補助冷氣維護學生健康

▲南投縣長林明溱在縣務會議呼籲中央，以前瞻經費補助學校教室裝設冷氣，維護學生健康及學習品質。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱6日主持縣務會議，會中聽取教育處報告，夏日高溫造成教室酷熱，影響學習品質等議題，林縣長指出，有好的學習環境，孩子才能心無旁鶩，安心學習，呼籲中央將國中小教冷氣，納入前瞻計畫補助，維護學生健康，兼顧學習品質。

縣長林明溱指示教育處，向教育部建議爭取前瞻經費挹注，同時也要詳細了解全縣國中小教室炎熱詳情，並分級列管，籌措經費逐步改善。

近年氣候變遷已造成全國各級學校教室高溫酷熱，影響學生健康與學習至鉅，南投縣也屢創36度以上高溫紀錄，學生在如此炎熱天氣中上課學習相當辛苦，無法專心，也不利健康，迫切需要改善。

林明溱表示，日前立法院剛通過前瞻預算4200億元，經費龐大，一定要把錢花在刀口上，蘇貞昌院長，如能同意提撥幾百億前瞻經費給教育部，補助各級學校裝設冷氣，改善教室酷熱問題，提高學習環境品質，讓學生在安全優質環境中安心學習成長。

他指出，教育是國家大計，有好的學習環境，孩子才能心無旁鶩，安心學習夏季溫度屢創新高，教室酷熱影響學生健康與學習，中央將國中小教室裝冷氣納入前瞻計畫補助，讓學校有能力裝設冷氣改善教室酷熱難耐問題，維護學生健康，兼顧學習品質。

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