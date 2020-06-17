　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假投資比特幣真詐財近千萬　女首腦開「炫紫瑪莎拉蒂」炫富

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市中壢警分局會同刑大查獲以劉姓女子為首的詐騙集團等6名男女到案，以假投資比特幣真詐財等詐欺機房案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局會同刑大查獲以劉姓女子為首的詐騙集團等6名男女到案，以假投資比特幣真詐財方式詐欺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局會同市警局刑大16日在桃園區某自助洗衣店一舉逮捕詐騙集團上游機房，逮捕劉姓女首腦在內共6名男女到案，警方指出，詐團以「假投資比特幣真詐欺、騙存摺、騙人頭帳戶」三合一詐騙方式騙取不知情投資人投資，警方清查帳冊共詐騙957萬餘元，全案依詐欺、違反槍砲彈藥刀械與毒品危害防制罪移送桃園地檢偵辦；市長鄭文燦17日前往中壢警分局慰勉破案有功人員，也呼籲市民提防網路詐騙，才不會淪為詐團利用。

▲桃園市中壢警分局會同刑大查獲以劉姓女子為首的詐騙集團等6名男女涉案，現場起出電子設備、手機與空氣手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局會同刑大查獲以劉姓女子為首的詐騙集團等6名男女涉案，現場起出電子設備、手機與空氣手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）


警方調查，以28歲劉姓女子為首的6人詐騙集團，將詐騙機房租設在桃園區正康三街一戶4層樓透天厝，1樓為自助洗衣店作為門戶，桃園檢地檢署檢察官楊石宇16日下午指揮中壢警分局、市刑大等專案小組警力，趁劉女叫外賣時開門之際衝入機房，持搜索票逮捕劉女、車手20歲林姓男子、21歲余姓男子、23歲陳姓男子、45歲徐姓男子與20歲江姓女子共6人到案，現場還起出包括電子設備、手機20支、銀行存摺、提款卡、武士刀2把、空氣手槍、大麻等犯罪工具。

▲桃園市長鄭文燦17日慰勉破案有功警方人員，並查看詐欺機房起出相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日慰勉破案有功警方人員，並檢視詐欺機房起出相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，此犯罪集團分工縝密，會在網路上散布投資比特幣消息，誘騙被害人上鉤後建議以現金投資比特幣，再以虛擬貨幣轉換為貨幣手續繁複等理由，讓被害人降低戒心後騙取銀行存摺與提款卡，再藉口要被害人加入會員等等理由，騙取身分證影本，作為詐團申請手機門號使用以詐取錢財，目前查出至少有6名受害者受騙，詐騙總金額達957萬餘元，贓物中以一輛炫紫色的海神瑪莎拉蒂跑車，市價逾6百萬元，可見劉女詐騙後奢華程度。

▲桃園市長鄭文燦17日呼籲市民提防網路詐騙，對任何來路不明投資要小心求證，以免受騙上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日呼籲市民提防網路詐騙，對任何來路不明投資要小心求證，以免受騙上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦17日上午前往中壢警分局慰勉破案有功人員後表示，詐騙問題一直是非常嚴重治安問題，此詐騙集團分工詳細、心思狡詐，常只能抓到被犧牲下游車手，上游首腦則始終逍遙法外，中壢分局警察同仁漂亮地破獲此詐騙集團，為守護社會治安注入一劑強心針。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►影／桃園莽夫與妻起爭執！持打氣筒海K致死　檢方聲押獲准

►影／按喇叭慘沒命！莽男下車理論　他被推倒「後腦撞地」昏迷9天亡

►影／聯結車台61線翻覆「爛泥綿延百米」　駕駛驚魂：閃小貨車打滑

ET快訊
天珠商被狂砍32刀慘死！2男搶走價值千萬天珠埋屍遭判死刑
南韓統一部長請辭！「兩韓關係惡化」下台負責
正妹只穿比基尼開貨車…3影片掉出巨胸形狀！拉近看是《國光》女
快訊／民進黨宣布徵召陳其邁：力挺高雄、大步邁進
清大博士生劈2女...隔年出車禍！說話無法超過10字　正宮照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜闖野柳保育區潛水盜龍蝦和海戰車　手電筒聚魚…海巡也看到了

職業大賭場藏媽祖廟旁「神明不保佑」　台南警查獲15人起出百萬賭資

詐團怕「中鏢」回流台灣　河南女大生居家隔離遭詐！台警幫她討公道

天珠商被狂砍32刀慘死！2男搶走價值千萬天珠…埋屍扯「開玩笑」遭判死刑

假投資比特幣真詐財近千萬　女首腦開「炫紫瑪莎拉蒂」炫富

男友向母討錢遭拒…他報復怒揭「表親不倫戀」　再嗆「斷妳小兒子手腳」

15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」　下秒撞綠燈騎士噴飛慘摔

「房給妳是保障」贈妻房地產2週後離婚了！夫被趕出去還要付租金

惡男栽贓運將繞路…勒頸搥頭要他賠錢　拿手機錄音「我沒搶你喔！」

遭服務生譏「臉上刺青喔」！紅胎記廚師怒告…曝童年被排擠慘況：一輩子創傷

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

夜闖野柳保育區潛水盜龍蝦和海戰車　手電筒聚魚…海巡也看到了

職業大賭場藏媽祖廟旁「神明不保佑」　台南警查獲15人起出百萬賭資

詐團怕「中鏢」回流台灣　河南女大生居家隔離遭詐！台警幫她討公道

天珠商被狂砍32刀慘死！2男搶走價值千萬天珠…埋屍扯「開玩笑」遭判死刑

假投資比特幣真詐財近千萬　女首腦開「炫紫瑪莎拉蒂」炫富

男友向母討錢遭拒…他報復怒揭「表親不倫戀」　再嗆「斷妳小兒子手腳」

15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」　下秒撞綠燈騎士噴飛慘摔

「房給妳是保障」贈妻房地產2週後離婚了！夫被趕出去還要付租金

惡男栽贓運將繞路…勒頸搥頭要他賠錢　拿手機錄音「我沒搶你喔！」

遭服務生譏「臉上刺青喔」！紅胎記廚師怒告…曝童年被排擠慘況：一輩子創傷

被爆「勸隊友罷賽自組聯盟」厄文退群組　籃網小將斥：假新聞

座位安排有特別用意！　黃天牧展現「尊重、平等、透明」態度

搶2.6億彩虹經濟　北市將開放外國同志領紀念證書

15年第一次！　歐漢聲認做不出效果...就是怕乃哥生氣

別忘記這周六要補班！　國5北向高乘載管制6/21暫停實施

隨時都餓翻！　吃貨貓「180度轉頭挖飼料」...媽頭超痛：牠沒飽過

黃鸚鵡「小視窗私聊」3缺1！　藍鳥哀怨縮角落笑翻網：被霸凌啦

中職／桃猿「最強進場禮」　三連霸金戒指限量贈送

「國瑜人員」還在市府群組？　鄭照新嗆基進黨「腦子有洞」：帳號隨公務機繳回

3寶爸結紮！「回診數據」震驚醫生：千分之一機率...男網友全捏一把冷汗

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

社會熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

休旅車進自助洗輾撞10歲童　倒車再壓輪下...網轟：青瞑喔！

即／桃園女遭丈夫打氣筒狂毆　活活被打死

女友全程觀看！新北男夜唱後性侵酒醉妹

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦菜刀狂揮…1女受傷

驚悚畫面曝　國中妹騎單車上學遭輾斃

即／台中西屯大火...她燒到身軀焦黑慘死

女兒手機交友遇狼　無助媽泣訴快被逼瘋

即／南投女國中生被拖板車撞上當場輾斃

天道盟左右手曝！急診室扯女頭髮…3警攔不住

女師夜夜來索命　警上門他如釋重負

膠帶木乃伊悽慘死狀　鄰一句話啟動連鎖效應

奇蹟生還2關鍵！　醫院副院長失聯10天爆瘦8公斤

更多熱門

相關新聞

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

高雄市地方聞人施憲璋過世，就在告別式會場來了99輛的超跑，每一台都是百萬等級，其中最吸引目光前導車，一輛黑色被稱為「牛王」的藍寶堅尼LP700-4，光是改裝套件就已經是千萬，一字排開的超跑引擎聲「轟炸」道路，讓不少路人都停下腳步。

瑪莎拉蒂預告Ghibli PHEV快亮相

瑪莎拉蒂預告Ghibli PHEV快亮相

警疑值勤過當挨告　桃警：協助後續處理

警疑值勤過當挨告　桃警：協助後續處理

警車巡邏鬧區撞公車　疑員警身體不適肇事

警車巡邏鬧區撞公車　疑員警身體不適肇事

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

關鍵字：

桃警網路詐團瑪莎拉蒂

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

「據聞離開北京班機班班客滿！」醫憂：第二波病毒來了

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面