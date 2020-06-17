假投資比特幣真詐財近千萬　女首腦開「炫紫瑪莎拉蒂」炫富

▲桃園市中壢警分局會同刑大查獲以劉姓女子為首的詐騙集團等6名男女到案，以假投資比特幣真詐財方式詐欺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局會同市警局刑大16日在桃園區某自助洗衣店一舉逮捕詐騙集團上游機房，逮捕劉姓女首腦在內共6名男女到案，警方指出，詐團以「假投資比特幣真詐欺、騙存摺、騙人頭帳戶」三合一詐騙方式騙取不知情投資人投資，警方清查帳冊共詐騙957萬餘元，全案依詐欺、違反槍砲彈藥刀械與毒品危害防制罪移送桃園地檢偵辦；市長鄭文燦17日前往中壢警分局慰勉破案有功人員，也呼籲市民提防網路詐騙，才不會淪為詐團利用。

▲桃園市中壢警分局會同刑大查獲以劉姓女子為首的詐騙集團等6名男女涉案，現場起出電子設備、手機與空氣手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）



警方調查，以28歲劉姓女子為首的6人詐騙集團，將詐騙機房租設在桃園區正康三街一戶4層樓透天厝，1樓為自助洗衣店作為門戶，桃園檢地檢署檢察官楊石宇16日下午指揮中壢警分局、市刑大等專案小組警力，趁劉女叫外賣時開門之際衝入機房，持搜索票逮捕劉女、車手20歲林姓男子、21歲余姓男子、23歲陳姓男子、45歲徐姓男子與20歲江姓女子共6人到案，現場還起出包括電子設備、手機20支、銀行存摺、提款卡、武士刀2把、空氣手槍、大麻等犯罪工具。

▲桃園市長鄭文燦17日慰勉破案有功警方人員，並檢視詐欺機房起出相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，此犯罪集團分工縝密，會在網路上散布投資比特幣消息，誘騙被害人上鉤後建議以現金投資比特幣，再以虛擬貨幣轉換為貨幣手續繁複等理由，讓被害人降低戒心後騙取銀行存摺與提款卡，再藉口要被害人加入會員等等理由，騙取身分證影本，作為詐團申請手機門號使用以詐取錢財，目前查出至少有6名受害者受騙，詐騙總金額達957萬餘元，贓物中以一輛炫紫色的海神瑪莎拉蒂跑車，市價逾6百萬元，可見劉女詐騙後奢華程度。

▲桃園市長鄭文燦17日呼籲市民提防網路詐騙，對任何來路不明投資要小心求證，以免受騙上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦17日上午前往中壢警分局慰勉破案有功人員後表示，詐騙問題一直是非常嚴重治安問題，此詐騙集團分工詳細、心思狡詐，常只能抓到被犧牲下游車手，上游首腦則始終逍遙法外，中壢分局警察同仁漂亮地破獲此詐騙集團，為守護社會治安注入一劑強心針。

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